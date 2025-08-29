Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Cosa Fare
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
SagreWest NileViolenze alla mogliePrevisioni meteo settembreAllerta meteoOlio produzione
Acquista il giornale
Cosa FareFiesole, Roberto Saviano in scena con ‘L’amore mio non muore’. La storia di Rossella Casini
29 ago 2025
MAURIZIO COSTANZO
Cosa Fare
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Firenze
  3. Cosa Fare
  4. Fiesole, Roberto Saviano in scena con ‘L’amore mio non muore’. La storia di Rossella Casini

Fiesole, Roberto Saviano in scena con ‘L’amore mio non muore’. La storia di Rossella Casini

Il 3 settembre al Teatro Romano il recital teatrale tratto dall’omonimo libro. Il 22 febbraio 1981 Rossella Casini sparisce misteriosamente da Palmi dopo aver telefonato al padre e aver annunciato il suo rientro a Firenze. Nessuno la rivedrà più

Roberto Saviano (foto Ansa)

Roberto Saviano (foto Ansa)

Per approfondire:

Fiesole (Firenze), 29 agosto 2025 - Riprende la programmazione al Teatro Romano di Fiesole e giovedì 4 settembre sarà protagonista  Roberto Saviano con ‘L’amore mio non muore’ recital teatrale tratto dall’omonimo libro, regia di Enrico Zaccheo. Una produzione Savà Produzioni Creative . Roberto Saviano torna a teatro per raccontare una storia ricolma d’amore, violenza e coraggio, con un nuovo straordinario progetto teatrale ispirato alla vicenda di Rossella Casini e tratto dall'omonimo libro edito Einaudi Stile Libero. Il recital vuole essere una riflessione intensa e toccante, in cui la parola di Saviano si fa ancora più potente e urgente.

Rossella Casini è una studentessa fiorentina di Psicologia, figlia unica di una normale famiglia di città. La sua vita scorre tranquilla fra l'università e gli svaghi giovanili. Poi le cose cambiano, all'improvviso. Siamo nel novembre del 1977 e Rossella conosce Francesco Frisina, calabrese della Piana di Gioia Tauro, iscritto anche lui all'università. Francesco è un bel ragazzo, dal piglio deciso e dai modi franchi. E soprattutto stravede per Rossella, per i suoi occhi chiari, per i suoi lunghi capelli dorati. Fra loro scoppia l'amore. In estate vanno insieme a Palmi, dai genitori di lui. Persone accoglienti, all'apparenza affettuose, che però nascondono un terribile segreto. Il 22 febbraio 1981 Rossella Casini sparisce misteriosamente da Palmi dopo aver telefonato al padre e aver annunciato il suo rientro a Firenze. Nessuno la rivedrà più. Sebbene il suo corpo non sia stato ritrovato, è riconosciuta dallo Stato come vittima di 'ndrangheta.

Approfondisci:

La ragazza fiorentina uccisa dalla mafia: Rossella Casini, l’orrore 40 anni fa. Ascolta il podcast

La ragazza fiorentina uccisa dalla mafia: Rossella Casini, l’orrore 40 anni fa. Ascolta il podcast
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Luoghi da visitareTeatro