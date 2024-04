I podcast de La Nazione. Il ricordo di Rossella Casini ’Fimmina ribelle’ contro la mafia

di Pietro Mecarozzi

La storia di Rossella Casini è una di quelle più difficili da raccontare, e più faticose da leggere o ascoltare. Perché difficile è non schierarsi, non prendere una posizione. E perché difficile è non farsi travolgere dai fatti, da cose impensabili, viene da dire inumane, e che superano davvero ogni limite. La vicenda della giovane fiorentina è al centro della seconda puntata dei podcast de "La Nazione", in uscita oggi.

La giovane fiorentina quarant’anni fa fu rapita, violentata, fatta a pezzi e gettata nella tonnara al largo di Palmi, comune in provincia di Reggio Calabria perché voleva convincere il fidanzato calabrese, Francesco Frisina, a rinnegare la sua famiglia mafiosa e a collaborare con la giustizia.

Il suo corpo non è mai stato ritrovato. I suoi genitori sono morti nel dolore di una figlia torturata e ammazzata. E il pentito che ha svelato la fine orribile della studentessa fiorentina non è riuscito a fornire elementi tali da portare a una sentenza di condanna. Per Rossella non c’è mai stata giustizia. Anche per questo è un dovere continuare a ricordare il suo coraggio e il suo valore di ’fimmina ribelle’.

