Firenze, al Belvedere arriva la star dei social Edoardo Prati

Firenze, 29 agosto 2025 – Continuano anche nel mese di settembre gli appuntamenti gratuiti di Belvedere Firenze, che prendono vita nella bellissima terrazza panoramica, affacciata sul centro storico della città. Mercoledì 3 alle 20,30, per la rassegna “Forte in musica”, si esibirà il duo Gnut e Alessandro D’Alessandro, che proporrà uno spettacolo di riscoperta del repertorio della canzone napoletana attraverso il punto di vista e il dialogo tra due musicisti originali e inimitabili. Un concerto per voce, organetto preparato, elettroniche e chitarre che vuole essere un ponte tra la tradizione partenopea e il linguaggio moderno degli interpreti coinvolti. Da Libero Bovio a Murolo, da Carosone a Pino Daniele passando per i brani più significativi dei repertori di Gnut e D'Alessandro riarrangiati.

Giovedì 4 alle 20,30 invece, per il ciclo di incontri “L’attualità del bello”, sarà ospite di Belvedere Firenze Edoardo Prati, giovanissimo divulgatore, appassionato di studi classici, che ha trovato sui social un modo innovativo e dinamico per condividere la sua passione. Dall'antica Grecia a Roma, fino ai grandi pensatori moderni, Edoardo offre ai suoi follower, con estrema spontaneità, inediti spunti di riflessione collegando epoche diverse svelando l’inaspettata attualità del pensiero antico. Il suo talento è quello di rendere accessibili a tutti, attraverso i social, temi e pensieri complessi aprendo al suo pubblico le porte non solo dei classici della letteratura ma anche di filosofia, storia, arte e musica.

Gli eventi sono a ingresso libero e si svolgono all’aperto, negli spazi di Belvedere Firenze, accessibili tutti i giorni anche oltre l’orario museale.