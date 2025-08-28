Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Allerta arancioneIncendio FirenzeMulta rifiutiLucio CorsiVota Miss Toscana
Acquista il giornale
CronacaFirenze e la notte d’inferno: scappano dall’incendio calandosi con le lenzuola
28 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Firenze e la notte d’inferno: scappano dall’incendio calandosi con le lenzuola

Firenze e la notte d’inferno: scappano dall’incendio calandosi con le lenzuola

Ore difficili nel capoluogo toscano per il rogo che ha coinvolto un ristorante. Le fiamme si sono presto propagate al palazzo tramite una corte interna. Diverse persone sono state sorprese in casa e sono riuscite a fuggire

I vigili del fuoco nella strada dove si è verificato l'incendio: notte di paura per le persone negli appartamenti sovrastanti

I vigili del fuoco nella strada dove si è verificato l'incendio: notte di paura per le persone negli appartamenti sovrastanti

Per approfondire:

Firenze, 28 agosto 2025 – Una corda fatta con i lenzuoli per calarsi dai piani più alti e riuscire a sfuggire al fuoco: notte d’inferno a Firenze per un incendio che ha interessato un locale in Borgo San Lorenzo, in pieno centro. Un rogo che poteva avere conseguenze più gravi, ma che è stato poi soffocato grazie all’intervento immediato dei vigili del fuoco del comando di Firenze.

Approfondisci:

Notte di paura a Firenze: incendio parte nel ristorante, le fiamme arrivano nel palazzo: persone si calano con le lenzuola

Notte di paura a Firenze: incendio parte nel ristorante, le fiamme arrivano nel palazzo: persone si calano con le lenzuola

Momenti comunque di grande paura, con il quartiere che è stato svegliato dalle sirene e dal caos. Erano le una di notte quando appunto da un locale posto al livello della strada si sono sviluppate le fiamme. I vigili del fuoco del comando di Firenze e del distaccamento di Firenze Ovest spiegano che la complessa struttura del palazzo, fatta di corridoi e di corti interne, non ha aiutato, anzi ha complicato la situazione.

L’edificio interessato dal fuoco è di quattro piani. Sopra il ristorante, diversi appartamenti con funzione di bed & breakfast. Il fumo ha raggiunto gli appartamenti. Due persone si sono viste costrette a calarsi dalle finestre. Impossibile raggiungere la strada tramite le scale. Hanno usato delle lenzuola annodate.

Fortunatamente sono riuscite a scendere senza farsi male. Undici in tutto le persone curate dal 118 giunto sul posto con varie ambulanze: di queste undici, tre sono bambini. Tutti stanno bene, non hanno riportato conseguenze bravi. Ma nei loro occhi rimane la paura. Due i ristoranti danneggiati: quello da cui è partito l’incendio e quello a fianco, più appunto gli appartamenti soprastanti. L’intervento è iniziato alle 0.50 e si è protratto per tutta la notte. I ristoranti e gli appartamenti raggiunti dall’incendio sono stati dichiarati inagibili. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata