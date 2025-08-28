Firenze e la notte d’inferno: scappano dall’incendio calandosi con le lenzuola

Firenze, 28 agosto 2025 – Una corda fatta con i lenzuoli per calarsi dai piani più alti e riuscire a sfuggire al fuoco: notte d’inferno a Firenze per un incendio che ha interessato un locale in Borgo San Lorenzo, in pieno centro. Un rogo che poteva avere conseguenze più gravi, ma che è stato poi soffocato grazie all’intervento immediato dei vigili del fuoco del comando di Firenze.

Momenti comunque di grande paura, con il quartiere che è stato svegliato dalle sirene e dal caos. Erano le una di notte quando appunto da un locale posto al livello della strada si sono sviluppate le fiamme. I vigili del fuoco del comando di Firenze e del distaccamento di Firenze Ovest spiegano che la complessa struttura del palazzo, fatta di corridoi e di corti interne, non ha aiutato, anzi ha complicato la situazione.

L’edificio interessato dal fuoco è di quattro piani. Sopra il ristorante, diversi appartamenti con funzione di bed & breakfast. Il fumo ha raggiunto gli appartamenti. Due persone si sono viste costrette a calarsi dalle finestre. Impossibile raggiungere la strada tramite le scale. Hanno usato delle lenzuola annodate.

Fortunatamente sono riuscite a scendere senza farsi male. Undici in tutto le persone curate dal 118 giunto sul posto con varie ambulanze: di queste undici, tre sono bambini. Tutti stanno bene, non hanno riportato conseguenze bravi. Ma nei loro occhi rimane la paura. Due i ristoranti danneggiati: quello da cui è partito l’incendio e quello a fianco, più appunto gli appartamenti soprastanti. L’intervento è iniziato alle 0.50 e si è protratto per tutta la notte. I ristoranti e gli appartamenti raggiunti dall’incendio sono stati dichiarati inagibili.