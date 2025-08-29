Orbetello, incendio devasta negozio di biciclette: allarme nella notte

Orbetello (Grosseto), 29 agosto 2025 – A fuoco l’officina di un negozio di bici.

La scorsa notte, poco dopo le 4, i vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello sono intervenuti in via Dante Alighieri per domare un incendio che ha interessato una rivendita di biciclette ed e-bike, che ha anche un’officina per assistenza e noleggio di biciclette e scooter.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno della piccola officina, di circa 25 metri quadrati, separata per fortuna dalla struttura principale del punto vendita. La pronta reazione dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere rapidamente l’incendio e di domarlo senza che si propagasse al resto dell’attività.

La parte dell’officina interessata dal rogo è stata dichiarata inagibile, mentre il resto del negozio non ha subito danni ed è rimasto regolarmente fruibile. Non si registrano feriti a seguito dell’incidente.

Le cause dell’incendio sono al momento in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.