Ristoranti in fiamme. Si calano con le lenzuola. Undici in ospedale

FIRENZEUna corte interna invasa dal fuoco, che rendeva impossibile anche la fuga. Minuti di pura angoscia, con persone che si sono calate con lenzuola dalle finestre: queste le scene che si sono viste la scorsa notte, in borgo San Lorenzo. Poco dopo la mezzanotte di mercoledì, da una delle cucine di due ristoranti confinanti, affacciati sulla centralissima via che porta al Duomo, è infatti partito un brutto incendio che ha intrappolato anche chi si trovava nel condominio (che ospita un bed&breakfast) tra i due locali, la trattoria dell’Oste e Giannino.

Lunghissimi attimi di panico, prima del provvidenziale intervento dei vigili del fuoco, delle ambulanze del 118, della polizia di Stato. Undici persone, che hanno respirato i fumi, sono finite al pronto soccorso. Tra loro anche tre bambini.

Le fiamme, è stato ricostruito, sarebbero partite da un elettrodomestico della cucina di uno dei due ristoranti e si sono propagate rapidamente al locale adiacente e sono poi salite ad alcuni appartamenti al primo piano.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Firenze, con squadre partite dalla sede centrale e dal distaccamento di Firenze-Ovest. Sul posto sono state inviate due squadre operative, un’autoscala, un carro aria e un funzionario tecnico per il coordinamento delle operazioni di soccorso.

L’incendio ha interessato un edificio di quattro piani fuori terra, storicamente articolato su più livelli e con numerosi disimpegni interni. Dal primo piano in su, la struttura ospita il b&b. Le operazioni di spegnimento, spiegano i vigili del fuoco, si sono rivelate particolarmente complesse proprio a causa della conformazione dell’edificio e della presenza di una corte interna, che ha facilitato la propagazione del fuoco fino agli appartamenti superiori.

Durante le operazioni di evacuazione, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo due persone rimaste bloccate al primo piano, isolate dal fumo e dalle fiamme. In un disperato tentativo di fuga, le due vittime avevano cercato di calarsi con delle lenzuola nella corte interna, che si affaccia verso la Basilica di San Lorenzo, ma sono state intercettate e tratte in salvo dai soccorritori.

Gli otto adulti sono stati trasportati in ospedale, i tre bambini al Meyer, per accertamenti legati all’inalazione di fumo e lievi traumi.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite per tutta la notte e ieri mattina erano ancora in corso.Gravi i danni riportati sia dai due locali commerciali che da alcuni appartamenti soprastanti. Le strutture sono state dichiarate inagibili e resteranno chiuse fino a nuove verifiche.

