Si chiude in bellezza, tra moda e acconciature

MARINA DI GROSSETOEd eccoci a sabato 6 settembre. All’ultimo talk show alle Terme. Rimarrete sicuramente sorpresi dalla proposta: si tratta di un evento ’leggero’ ma di grande classe, organizzato proprio per chiudere con un omaggio alla bellezza, alla donna, alla semplicità che va sempre apprezzata. Anche in una sfilata come quella che vi proponiamo sabato 6 settembre , dedicata alle acconciature, ai costumi sudamericani e agli abiti eleganti, con modelle favolose, ma soprattutto con professioniste della moda e della bellezza come Yanira Arias (foto), ’regina’ delle acconciature con Centro specializzato in extension, metodo a tessitura, Arianna Araujo, brasiliana ma ormai italiana di adozione con i suoi costumi di ispirazione carioca, molto femminili e che esaltano forme e fascino. E naturalmente Lara Roggi, Francesca Verdi e l’Accademia Nouvelle Estetique, con la loro scuola Centro Formazione Moda che ospita ragazze interessate a creare abiti importanti, realizzati con la massima cura e che hanno partecipato ad appuntamenti straordinari come Sanremo, concorsi di bellezza nazionali e non solo. Non mancherà un’esibizione di Pole Dance e sarà una maestra milanese di primissimo piano, un’artista atleta molto nota, Alice Munos a dare una prova di grande abilità e fascino. Appuntamento da non mancare per festeggiare insieme, con un brindisi augurale, anche la fine dei talk show estivi alle Terme Marine che hanno fatto registrare sempre il tutto esaurito e un’accoglienza signorile dovuta alla disponibilità della proprietà e della direzione.