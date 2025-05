"La macchina del tempo". La sfilata di moda storica a cura dell’Isis Valdarno

Un viaggio nella storia della moda lungo sessant’anni: è quanto promette la sfilata "La macchina del tempo – Un viaggio nella moda dal 1930 al 1990", in programma venerdì 6 giugno alle ore 21.00 in piazza Masaccio, a San Giovanni. L’evento, a ingresso libero, è organizzato dal Comune in collaborazione con l’Isis Valdarno, nell’ambito del progetto della rete dei Poli Tecnico Professionali "Oro e Moda", promosso dalla Regione Toscana. ProtagonistI della serata gli studenti e le studentesse dell’indirizzo Moda dell’Isis, che porteranno in scena abiti originali ispirati ai decenni più iconici del Novecento, frutto di un percorso didattico e creativo basato su ricerca storica, progettazione e realizzazione sartoriale. Ogni decennio – dagli eleganti anni Trenta fino all’esuberanza degli anni Ottanta – sarà raccontato attraverso uno stile, una musica, un’immagine. La sfilata si distingue anche per l’integrazione tra moda e arte orafa: la Sezione Orafa dell’Istituto Margaritone-Vasari di Arezzo contribuirà con creazioni artigianali originali. "Siamo lieti di aprire l’estate sangiovannese con un evento di così alto valore formativo e culturale – ha detto l’assessore alla cultura Fabio Franchi - Questa sfilata è al tempo stesso una festa per la città e la conclusione di un importante percorso scolastico. Rappresenta il modo migliore per valorizzare il talento, le competenze e la creatività dei nostri giovani". "Questo evento è una straordinaria occasione per valorizzare il talento dei nostri studenti e mostrare quanto la scuola possa essere motore di cultura e innovazione", ha detto la dirigente scolastica Lucia Bacci.

Marco Corsi