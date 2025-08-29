Montemerano nel caos: "Traffico, rifiuti e turismo. Il Comune? E’ assente"

Calo del turismo, problema dei rifiuti, traffico incontrollato e paese vecchio ormai ‘morto’. Sono questi i temi che Alberto Bertinelli, Consigliere comunale del Pd di Manciano, tocca per cercare una soluzione dopo le tante lamentele dei cittadini di Montemerano, paese che si sente abbandonato.

"I servizi essenziali sono ormai un ricordo – inizia Bertinelli –: Montemerano è abitato per la maggior parte da anziani, che non hanno la possibilità neppure di gettare la propria spazzatura perchè i cassonetti non ci sono. E bisogna uscire dalle mura per trovare un raccoglitore idoneo". Ma questa è solo la punta dell’iceberg: "Esatto – puntualizza –. Non dobbiamo dimenticare che quest’estate c’è stato un calo importante del turismo. Alcune strutture ricettive hanno registrato una diminuzione tremenda delle presenze. E il Comune cosa fa? Niente".

Il problema del conferimento dei rifiuti riguarda anche i ristoratori: "Sono tutti sul piede di guerra. Alla fine della giornata devono uscire dal paese per gettare la propria spazzatura. Non è una cosa normale". Polemiche anche sul traffico: "In centro – dice Bertinelli – propongo l’istallazione di dissuasori e una nuova riorganizzazione del traffico come progettata anni fa e mai conclusa. Il risultato? Che dentro le mura entrano tutti, non ci sono telecamere. Anche contromano. E c’è chi rischia l’incolumità".

Bertinelli punta il dito: "Dove sono andati i soldi del Comune per il turismo?. Nessuno sa chi è l’assessore competente. La situazione è completamente fuori controllo: non c’è progettualità. Bisogna tornare a investire su quello che è stato anche uno dei borghi più belli d’Italia. E questi sono i risultati". Latitano anche i lavori pubblici: "L’asilo nido stava per diventare una realtà importante, ma siamo a settembre e i lavori sono fermi. Ci sono già tante iscrizioni. Ma dove andranno tra qualche giorno quei bambini?".

Poi aggiunge: "Vorrei ringraziare le associazioni di Montemerano, dalla Pro Loco alla Polisportiva che dopo anni ha messo in piedi la sagra della trippa e la squadra di calcio amatoriale. Senza dimenticare l’Accademia del libro che organizza eventi culturali di massimo rispetto e la Filarmonica Verdi. Un paese che crede ancora nell’associazionismo". "Montemerano – chiude Bertinelli – non si merita una cartolina del genere".

Matteo Alfieri