Le critiche di Bonvicini: "Turismo, sicurezza e pulizia. Questa città è allo sbando"

"Dopo oltre un anno dall’insediamento del nuovo sindaco, la città è totalmente in crisi di identità". Inizia così l’intervento del consigliere di minoranza Andrea Bonvicini che sottolinea come, secondo il suo parere, non ci siano in città "non vi siano miglioramenti e molti ambiti come la sicurezza, la pulizia, il rilancio turistico sono inesistenti. Se ne sono accorti anche gli albergatori, molti dei quali hanno sostenuto l’attuale sindaco e sostengono il presunto salvatore della città che si chiama Dmo. Io sono il più acerrimo nemico di questo carrozzone pubblico, che attende l’insediamento dell’esperto che dovrà rilanciar Montecatini. Un esperto che con la sua squadra costerà circa 700 mila euro annui e che farà sprecare 1 milione di euro annui in inutili eventi. Lo testimonia il Concerto di Zubin Metha, costato 220mila euro e che non ha lasciato nessuna traccia nel turismo. Nel mentre quei soldi potevano essere utilizzati per il Tettuccio che cade a pezzi. Lo spreco Dmo equivale a 8,5 milioni in 5 anni".

Poi il passaggio sui dati del turismo in calo per il ponte di Ferragosto: "Gli albergatori si lamentano per i dati di ferragosto con un calo del 8%, ma a giugno invece gioivano per i dati delle camere vendute. Insomma la città dormitorio Montecatini Terme, funziona solo se arrivano i pullman, turisti di bassa qualità. Facciamoci delle domande, perché il prossimo anno andrà peggio se continua così. La città è al massimo apice del degrado. Nuove elezioni e progetti seri e credibili, sono l’unica via d’uscita per supportare un progetto di rilancio vero e non chiacchiere da bar".