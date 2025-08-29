’Espresso’ Roma-Siena: ’pit stop’ a Grosseto

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Cronaca
29 ago 2025
MATTEO ALFIERI
Fs Treni turistici italiani (Gruppo Fs) arricchisce la propria offerta autunnale con ’l’Espresso Siena’, il nuovo collegamento diretto tra Roma e la città del Palio. Il servizio sarà operativo nel week-end, con partenza da Roma Termini sabato 27 settembre, 4 ottobre e 1° novembre, alle 7.42, e con ritorno da Siena domenica 28 settembre, 5 ottobre e 2 novembre, alle 15.05.

Il treno prevede fermate a Tarquinia, Capalbio, Orbetello, Grosseto, Montepescal, Monte Antico, Buonconvento e Monteroni d’Arbia.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione di Fs Treni turistici italiani e Fondazione Fs, che ha curato il restauro delle carrozze di prima classe ’Gran Confort’, icone dei viaggi degli anni Settanta, oggi protagoniste di un itinerario che attraversa l’Argentario e la Val d’Orcia.

Espresso Siena rappresenta un’alternativa lenta e panoramica, con un alto interesse storico e paesaggistico, e conferma l’impegno nell’esaltare un modo diverso di viaggiare che ha l’obiettivo di dare particolare attenzione al turismo di qualità e alla sostenibilità.

I biglietti dell’Espresso Siena sono disponibili sulla piattaforma Railbook, a partire da 29 euro. Per tutte le informazioni sui livelli di servizio disponibili è possibile consultare il sito www.fstrenituristici.it.

© Riproduzione riservata

