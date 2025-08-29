’Espresso’ Roma-Siena: ’pit stop’ a Grosseto

Fs Treni turistici italiani (Gruppo Fs) arricchisce la propria offerta autunnale con ’l’Espresso Siena’, il nuovo collegamento diretto tra Roma e la città del Palio. Il servizio sarà operativo nel week-end, con partenza da Roma Termini sabato 27 settembre, 4 ottobre e 1° novembre, alle 7.42, e con ritorno da Siena domenica 28 settembre, 5 ottobre e 2 novembre, alle 15.05.

Il treno prevede fermate a Tarquinia, Capalbio, Orbetello, Grosseto, Montepescal, Monte Antico, Buonconvento e Monteroni d’Arbia.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione di Fs Treni turistici italiani e Fondazione Fs, che ha curato il restauro delle carrozze di prima classe ’Gran Confort’, icone dei viaggi degli anni Settanta, oggi protagoniste di un itinerario che attraversa l’Argentario e la Val d’Orcia.

Espresso Siena rappresenta un’alternativa lenta e panoramica, con un alto interesse storico e paesaggistico, e conferma l’impegno nell’esaltare un modo diverso di viaggiare che ha l’obiettivo di dare particolare attenzione al turismo di qualità e alla sostenibilità.

I biglietti dell’Espresso Siena sono disponibili sulla piattaforma Railbook, a partire da 29 euro. Per tutte le informazioni sui livelli di servizio disponibili è possibile consultare il sito www.fstrenituristici.it.