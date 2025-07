Musica, artigiani e sagre. Fine settimana denso

AMIATA E COLLINELa provincia di Grosseto si prepara a vivere un fine settimana ricco di eventi tra musica, cultura e tradizione. A Monterotondo Marittimo torna "Musica a tutto vapore", da oggi a domenica, le piazze del paese si trasformeranno in palcoscenici all’aperto, con tre serate gratuite dedicate a generi e artisti che hanno fatto la storia della musica. Si inizia questa sera alle 21.30 in Piazza Mario Chelì con i False Partenze, domani, sempre alle 21.30, nell’Area Spettacoli del Parco delle Biancane, sarà la volta dello spettacolo "Sì, viaggiare – Battisti la storia", dedicato al leggendario repertorio di Lucio Battisti. Prima dell’evento, alle 19, nella suggestiva località del Tiro al Volo, si terrà anche una cena/buffet aperto alla cittadinanza, organizzata da Enel Green Power, un momento di convivialità in uno dei luoghi simbolo del territorio. La rassegna si concluderà domenica sera con i Matrioska, storica band ska-punk italiana, accompagnata dal gruppo 21 Grammi, per un finale all’insegna del ritmo e dell’energia. Non lontano, a Roccastrada, il weekend sarà all’insegna del buon cibo e delle tradizioni. Da oggi a domenica, torna la nona edizione della Sagra del Peperoncino a Ribolla, un appuntamento imperdibile per gli amanti delle specialità piccanti e della cultura gastronomica locale. Contestualmente, l’Asd Polisportiva Roccastrada organizza la Sagra dell’Ovo, giunta alla sua seconda edizione, un evento che celebra i sapori e le tradizioni della cucina maremmana. A Sticciano Scalo, invece, si svolgerà la 29ª Sagra degli Strozzapreti e dei prodotti tipici, un’occasione per assaporare le specialità della zona e immergersi nell’atmosfera autentica del territorio. Per gli appassionati di artigianato e cultura, Castel del Piano propone "Artigiani a Palazzo", un’iniziativa che si svolge ogni venerdì di luglio nel suggestivo Palazzo Nerucci. Promossa dall’Associazione Ildebrando Imberciadori, questa manifestazione permette di riscoprire i mestieri di una volta. A Magliano in Toscana, torna "L’anima dei libri" e oggi alle 18:30, la giornalista e scrittrice Mirella Serri converserà con Tinti su due sue opere: "Claretta l’hitleriana" e "Nero indelebile". A Pitigliano oggi e domani torna l’Etruska Festival, giunto alla terza edizione.

Nicola Ciuffoletti