Sagre d’estate in Toscana, gli appuntamenti del weekend

Firenze, 20 giugno 2025 – Estate, tempo di sagre, momento ideale per gustarsi il fresco delle serate all'aria aperta assaporando piatti della tradizione e prelibatezze. La Toscana anche questo fine settimana pullula di eventi dedicati a specialità tipiche. Ecco una guida alle tante sagre che fanno della nostra regione una regina del settore. E nella selezione di appuntamenti in calendario che vi proponiamo ce n’è davvero per tutti i gusti. A Montespertoli (Firenze), il 21 e 22 giugno l’appuntamento è con la quarta edizione della sagra del tartufo scorzone toscano. Nel menù ci sono varie specialità della cucina toscana incentrate sull'inconfondibile sapore del tartufo, tra cui l’antipasto del tartufaio, tagliolini o crespelle al tartufo, tartare di manzo e tagliata al tartufo estivo. Chiudono il menù vino e tartufo bianco o nero per dolce. Gli stand gastronomici, organizzati presso Il Parco Urbano in Via Volterrana Nord, 46, resteranno aperti tutte le sere a cena dalle 19:30, domenica anche a pranzo dalle 12. A le Sieci, frazione di Pontassieve (Firenze) fino al 22 giugno si terrà la tradizionale sagra del pesce. Tutte le sere, presso il Circolo 1° Maggio in via Mascagni 39, si potranno gustare prelibati piatti di pesce in riva all'Arno. Torna a Fucecchio (Firenze) la sagra della trippa. Appuntamento è il 21 e 22 giugno, e oltre alla trippa alla fiorentina si potranno gustare anche primi conditi con trippa, ragù oppure pomodoro. Come secondi carne alla griglia con contorni di patatine fritte, pomodori o fagioli. A Cellai, frazione del Comune di Rignano sull'Arno (Firenze), per gli amanti del prezioso tubero torna la sagra del tartufo. Giunta ormai alla 46esima edizione, la sagra si svolge dal 20 al 22 di giugno e si potranno gustare piatti tipici a base di tartufo e altre specialità della cucina toscana tra cui le lasagne, le penne strascicate e la bistecca di maiale. A Sambuca Val di Pesa, frazione del comune di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), dal 20 al 22 giugno a si terrà l’11esima edizione della sagra dell'ortica che valorizza la tradizione gastronomica chiantigiana basata sull'uso dell'ortica. Gli stand gastronomici resteranno aperti tutte le sere a cena dalle 19 e il sabato e la domenica anche a pranzo dalle 12. Dal 20 al 22 giugno, a Galleno, frazione del comune di Fucecchio (Firenze), si tiene l’attesissimo evento Galleno a Tutta Birra!, tre serate all’insegna del divertimento, della musica e naturalmente della buona birra. L’appuntamento è al campo sportivo in via della Colonna, con apertura dell’area ristorazione dalle ore 19:30 (posti limitati) e lo street food attivo fino a tarda notte. A San Michele a Torri, frazione del comune di Scandicci (Firenze) appuntamento con la sagra del fiore di zucca fritto. Il 21 e 22 giugno il piatto forte il fiore di zucca fritto, ma ci saranno altre squisitezze tipiche toscane tutte da gustare. A Montelupo Fiorentino fino al 22 giugno si terrà la sagra della pizza e della pasta fresca presso l’arena estiva di Montelupo, situata nel piazzale dei Continenti a fianco dei giardini Beaucaire. A Cerretti, frazione del Comune di Santa Maria a Monte (Pisa) fino al 22 giugno si tiene la sagra della trippa. Gli amanti delle frattaglie troveranno pane per i loro denti e gustare varie specialità della gastronomia locale e l'immancabile trippa. Lo stand gastronomico apre dalle ore 20. A Ponte a Egola, frazione del Comune di San Miniato (Pisa), si tiene la 17esima edizione della sagra della pizza fino al 21 giugno. Nei 300mq di spazio al coperto si potranno gustare pizze di ogni tipo, cotte rigorosamente nel forno a legna. A Castelfranco di Sotto (Pisa) torna la festa del pesce dal 20 al 22 giugno ogni sera dalle ore 20. Organizzata dalla Nobile Contrada San Martino in Catiana, la festa prevede tre ottime cene con menù ispirato alla cucina marinara presso il cortile della Contrada in via A. De Gasperi, 38 ed è previsto anche un servizio da asporto. A Buti (Pisa) dal 20 al 22 giugno l’appuntamento è con la sagra del galletto al parco Danielli nei locali al coperto, che esalta altri piatti tipici la zuppa Butese e l'arte della cottura alla brace. Lo stand gastronomico è aperto tutte le sere e la domenica anche a pranzo. Il borgo di Riparbella (Pisa) sabato 21 e domenica 22 giugno, a partire dalle ore 18, ospita una nuova edizione di Zonzellando per Riparbella, manifestazione dedicata alla cucina tradizionale e ai sapori del territorio. Protagonista dell’evento sarà la Zonzellona, una grande focaccia fritta, croccante all’esterno e morbida all’interno, farcita con vari ingredienti tipici del territorio. Ad Alberoro frazione del Comune di Montevarchi (Arezzo) fino al 22 giugno l’appuntamento è con la sagra del coniglio fritto e della tagliata. Presso il campo sportivo dell'USD Alberoro, si potranno gustare ottime tagliate accompagnate con porcini, rucola e grana, pepe verde e rosmarino. Non mancherà inoltre il meglio della cucina della Val di Chiana e per i bongustai anche il coniglio fritto della massaia. A Prato di Strada, località nel Comune di Castel San Niccolò (Arezzo), dal 20 al 22 giugno si terrà la 39esima edizione della Festa della ciliegia, che prevede in entrambi i giorni l'apertura del ristorante, dove si potrà apprezzare un gustoso menù di specialità del casentino a base di prodotti locali. A Terranuova Bracciolini (Arezzo) dal 19 al 22 giugno dalle ore 18 tornano in piazza della Repubblica le cucine su ruote di Food Truck Festival. Per quattro giorni la cittadina sarà invasa da coloratissimi food truck provenienti da tutta Italia che vi proporranno il meglio della cucina italiana ed internazionale. Alcuni esempi: hamburger di black angus razza scozzese, pulled pork artigianale, arrosticini abruzzesi, olive all’ascolana, rösti di patate farcito con salumi e formaggi, caciocavallo impiccato e altre specialità. Non mancheranno la birra artigianale e i cocktail premium. A Monteroni d'Arbia (Siena) da giovedì 19 a domenica 22 giugno tornano per la terza volta in piazza della Resistenza le cucine su ruote di Monteroni Mangiami Street Food. Apertura il giovedì e venerdì dalle ore 18 alle 24, sabato e domenica dalle ore 12 alle 24. Il programma è una miscela ben riuscita di gastronomia e intrattenimento: si parte giovedì con sport, passeggiate e serata latina, si balla venerdì con il corso di ballo sardo e il party anni ’90, sabato spazio a mercatini, rock e street food e si chiude domenica con esibizioni di danza e il live della tribute band dedicata a Vasco Rossi. Il vero cuore della manifestazione, però, resta il cibo: si potranno gustare lampredotto, trippa, ficattole, porchetta, hamburger di scottona e pollo, arrosticini abruzzesi, pizza fritta, cremini, olive all’ascolana, pulled pork, bomboloni caldi farciti in ogni variante e molto altro ancora. Il tutto accompagnato da birre artigianali, cocktail, proposte vegane, vegetariane, gluten free e senza lattosio. Fino al 22 giugno a Cerbaia, frazione del Comune di Lamporecchio (Pistoia), si terrà Cerbaia in Festa. Ricco è il menù di prelibatezze locali: tra queste spiccano i piatti a base di ranocchi e anguille, ma non mancheranno altre specialità e i bomboloni caldi tutte le sere. Ogni sera ci sarà un diverso piatto del giorno, con proposte della grande tradizione toscana: si va dalla trippa al cinghiale, passando per chiocciole in umido e cacciucco. Nel corso della sagra, inoltre, tutte le sere sono previste orchestre da ballo, spettacoli di musica dal vivo ed esibizioni teatrali. A Borgo a Buggiano, frazione del Comune di Buggiano (Pistoia) fino 29 giugno si terrà la sagra del pane toscano dop, prodotto di eccellenza regionale che accompagnerà i piatti del menù. Gli stand gastronomici ogni sera dalle ore 19 proporranno saporiti piatti della tradizione toscana a base di Pane Dop, il tutto accompagnato da affettati e formaggi in gustosi piatti freddi. Per gli amanti della griglia, sarà presente uno stand che sfornerà fumanti grigliate e bistecche. A Piazza al Serchio (Lucca) il 20 e 21 giugno, presso il Campo Sportivo S. Anastasio, si terrà la prima edizione della Festa del Farrdello. Aa partire dalle 19:30, sarà possibile gustare una cena a menù fisso, che comprende antipasto, farrdelli al ragù, bazzoncotto con patate fritte, bomboloni. Ai Giardini di Terrarossa, Licciana Nardi (Massa) dal 20 al 23 giugno si terrà la sagra delle focaccette di San Giovanni. Durante tutte le serate si potranno gustare le famose focaccette, sgabei e torte d'erbe, il tutto con l'accompagnamento di musica e ballo liscio. Maurizio Costanzo