Riparbella si prepara a Zonzellando: due giorni di gusto, arte e divertimento

Riparbella (Pisa), 20 giugno 2025 - Riparbella è pronta per aprire le sue porte alla due giorni più golosa di inizio estate: è l'ora di Zonzellando. Sabato 21 e domenica 22 giugno nel cuore del borgo si svolgerà un vero e proprio viaggio tra i sapori più autentici. Le zonzelle e soprattutto le zonzellone (farcite con ingredienti a km zero e super-fragranti) saranno le protagoniste, si potrà scoprirne i segreti (ci penserà Andrea, il re delle zonzelle) e assaggiarne le varie versioni, tutte da provare. Sabato 21, alle 17, si apriranno i mercatini del Solstizio d’Estate con artigianato creativo, curiosità, oggetti unici, profumi d’estate e tante idee originali. Alle 17:30 tour guidato dei Murales di Riparbella e alle 18 laboratorio “Creare con la Farina” durante il quale grandi e piccini potranno cimentarsi tra impasti, creatività e tradizione. Alle 18:30 altro laboratorio da non perdere: “Come nasce la Zonzella”. Esperienza interattiva per scoprire i segreti dell’impasto perfetto. A cura della Pro Loco. Alle 19 gli stand gastronomici inizieranno a servire zonzellone (con le salsicce della macelleria Galletti e le cipolle caramellate, salsicce e verdure, mortadella e burrata, porchetta, vegetariane). E ancora: l'immancabile e richiestissima zuppa alla riparbellina, rostinciana con le zonzelline, grigliata mista, zonzelline con la nutella. Musica dalle 20 con i Blues Machine. Domenica 22 mercatini aperti dalle 10. Alle 17:30 laboratorio creativo con Bobo “Costruiamo i nostri giochi” (per bambini, con materiali di recupero e tanta fantasia) e tour guidato dei Murales di Riparbella. Alle 18 TruccaBimbi e alle 19 apertura degli stand gastronomici. Gran finale con i Blues Machine – Summer in the Night. In entrambi i giorni sarà possibile ammirare l'esposizione di auto d'epoca targata Garage del Tempo, una sorta di museo automobilistico a cielo aperto.