Montescudaio celebra la ‘Notte Romantica’ nei Borghi più belli d'Italia

Montescudaio (Pisa), 18 giugno 2025 - Il 21 giugno, giorno del Solstizio d’Estate, a Montescudaio si celebra “La Notte Romantica” nei Borghi più belli d’Italia. La Notte Romantica non è semplicemente un evento: è un’occasione per prendersi una pausa dal ritmo frenetico quotidiano e riscoprire l’incanto di Montescudaio, con la sua bellezza antica e autentica, con il suo centro storico dove i vicoli e le piazze parlano di quiete e i panorami si aprono su colline e mare. Una festa diffusa in tutta Italia che, edizione dopo edizione, ha saputo affascinare sempre più persone, diventando un vero inno collettivo al romanticismo e all’amore.

Dalle 17 alle 19, le visite guidate al Cedias, centro di documentazione di archeologia e storia, con il racconto della storia di “Abelardo ed Eloisa: il fuoco della passione”. Intrattenimento musicale con il duo Missteryke e finale a sorpresa. Alle 19, in piazza Matteotti, si terrà la presentazione alla cittadinanza del cartellone degli eventi estivi 2025 a cura del Comune di Montescudaio, in collaborazione con la Proloco. La Notte Romantica prosegue con un banchetto lungo piazza Matteotti con piatti tipici toscani. Ogni commensale potrà scegliere un locale del centro storico in cui prenotare la cena.