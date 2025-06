Via Verdi si trasforma, quattro giornate di eventi tra gusto, arte e benessere

Pontedera, 18 giugno 2025 - Quattro giornate di eventi in via Verdi, strada centrale di Pontedera, che vedranno la collaborazione tra le attività commerciali presenti in zona, con la partecipazione di varie realtà del territorio. "Via Verdi Experience" è stata presentata stamani nel Comune di Pontedera (che patrocina l'iniziativa), alla presenza dell'assessore Alessandro Puccinelli, dall'ideatore e organizzatore Maurizio Panicucci ( Rete Valdera), da Claudio Del Sarto (Confesercenti), dai titolari dei locali della zona, Raffaele Saviano (Rewind), Andrea Bartalena (Giradischi), Angelo Di Tolve (pizzeria Pulcinella) e da Serena Storti e Fabio Storti (Valdera Wellnes), Leonardo Carloppi (asd Scacchi Valdera), Simona Soldani (associazione Il Forasacco).

Questo l'elenco degli eventi in programma con date e orari: il 28 giugno “Birra e Vino. Nemici Amici", giornata di degustazione guidata da sommelier Fisar e Ais con 4 cantine e 4 birrifici di 4 province toscane (dalle 10 alle 22), il 5 luglio "Gust ‘ Arte" una serata immersi nella bellezza dell’arte degustando le prelibatezze enogastronomiche dei locali di Via Verdi. Saranno presenti 24 artisti ed esposte 70 opere (dalle 17 alle 23). E ancora: il 12 luglio “Giochiamo con Gusto“, una serata di gioco e divertimento per tutti tra drink, aperitivi, food e sorrisi. Con i ragazzi di “Giochi in circolo" che animeranno la serata facendo provare i giochi da tavolo rivolti a tutte le età (dalle 17 alle 23), il 19 luglio “La via del Fitness“ un pomeriggio dedicato al wellness, fitness e nutrizionismo. Il tutto accompagnato dalla sana enogastronomia dei locali di Via Verdi (dalle 17 alle 23). <<Visione univoca, lavoro sinergico e soprattutto un brand che va a caratterizzare Via Verdi - ha sottolineato Panicucci, mentre Puccinelli ha elogiato "il lavoro di squadra come base per l'organizzazione di questo come di altri eventi”.