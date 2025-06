Musica dal vivo, panorama mozzafiato, cibo e show: arriva a Capannoli "AperiBorgo"

Capannoli, 18 giugno 2025 - Questa sera alle 19.30 Terrazza Castello offrirà uno spettacolo indimenticabile: un panorma unico sulle colline della Valdera, musica dal vivo e aperitivo con spettacolo e prodotti del territorio. Tutto questo è “AperiBorgo”, il nuovo evento pronto ad animare questa sera, 18 giugno, il caratteristico borgo di Santo Pietro Belvedere, organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro e Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Capannoli e il contributo degli sponsor Pantani e Conti / Idee&Design. “Sono proprio questi gli eventi capaci di esaltare la tipicità del nostro territorio e le iniziative rivestono un ruolo fondamentale per la valorizzare di borghi come Santo Pietro inseriti in uno straordinario contesto paesaggistico” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. “Insieme al Centro Commerciale Naturale e Confcommercio abbiamo condiviso molti eventi di successo e sono sicura che anche AperiBorgo sarà una bellissima serata, invitiamo tutti a partecipare a questa stupenda iniziativa” dichiara la vicesindaca e assessora con delega al Ccn del Comune di Capannoli Simona Giuntini. “Siamo veramente orgogliosi e felicisimi di organizzare un evento di questo tipo a Santo Pietro, un luogo che ha bisogno di eventi fatti su misura e curati nei dettagli per mostrare tutto il suo potenziale. L'obiettivo è proprio quello valorizzare questo borgo affascinante, una vera chicca per l'intero territorio comunale” speiga il presidente del Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro Roberto Salvadori, mentre il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli evidenzia com “Iniziative ed eventi svolgono un ruolo sempre più importante in un'ottica di valorizzazione del commercio e del turismo locali”. Appuntamento alle 19.30 a Santo Pietro Belvedere nella Terrazza Castello, uno dei punti panoramici più suggestivi dell'intera provincia di Pisa, capace di regalare una vista mozzafiato al tramonto sulle colline della Valdera. In questo spettacolare palcoscenico naturale sarà possibile trascorrere una serata all'insegna dell'allegria, della musica e del buon cibo, degustando un tagliere con i prodotti tipici del territorio accompagnato da un calice di vino, dalla musica live con dj set di Leo Mace e da un vero e proprio “AperiShow” con spettacolo artistico e coreografie con il fuoco. Atmosfere romantiche, dettagli in stile country-chic completeranno la magia di una serata che ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione e la promozione turistica del borgo di Santo Pietro Belvedere. Prenotazione consigliata al 338 3930590 o presso tutti i negozi del Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro.