Tra tanti 'Milioni di copie' l'antivirus della speranza

Cascina, 23 giugno 2025 – Un ipotetico futuro prossimo, nel decennio successivo al 2020, e un territorio africano marginale e conteso all’orlo sud dell'Oceano Indiano, chiamato dagli antichi storici arabi Muqumbiq, vedono intrecciarsi percorsi e umanità diverse che Francesco Todaro racconta nel suo romanzo 'Milioni di copie', edito da Giuliano Ladolfi Editore.

Il libro sarà presentato giovedì 26 giugno, alle ore 18.30, nel Giardino “Tiziano Terzani” della Biblioteca Comunale “Peppino Impastato" di Cascina, in viale Comaschi 67.

Farà gli onori di casa l'assessore alla Cultura Bice Del Giudice. Dunque trame parallele che poi si incontrano. Valdo, in ricerca di esperienze, o di una sua identità, oltre l’infanzia di abusi nelle favelas brasiliane e l'approdo a Genova come figlio adottivo dell'imprenditore internazionale Gianni Tempesti. Clara, attivista e guida di motivati e puntigliosi cooperanti europei. Kalahani, il nuovo leader afroamericano del terrorismo islamista più ideologizzato e militarmente vincente. John, hacker di origine ghanese e uomo di fiducia di casa Tempesti. E poi Fatima, una giovane cristiana da un villaggio dove la convivenza di sempre finisce sotto attacco. Tutti, periferici e protagonisti insieme. I loro itinerari, individuali e collettivi, si avvicinano fino a conflagrare: conflitti armati, virus, culture e fedi antiche, insieme a nuove espressioni e tecnologie, muovono la storia e delineano, a partire da un angolo di terra oggi forse dimenticato, una possibile lettura per immaginare un futuro. Con Ladolfi Editore Todaro ha già pubblicato nel 2017 la traduzione italiana di “Danusia. Storia di una bambina sopravvissuta” dell'autrice Dana Szeflan-Bell.