Il teatro itinerante di "Tra terra e stelle" farà tappa in 10 borghi e città

Pontedera, 18 giugno 2025 – Dal 4 luglio al 28 settembre, i Comuni di Calcinaia, Chianni, Capannoli, Casciana Terme Lari, Crespina Lorenzana, Montecarlo di Lucca, Montopoli in Val d’Arno, Pontedera, Riparbella e Castelnuovo di Garfagnana, ospiteranno gli eventi di Tra Terra e Stelle, con il coinvolgimento delle associazioni locali. La rassegna è a cura della Compagnia Semi Volanti, con la direzione artistica di Eva Malacarne.

Chianni, il più piccolo dei Comuni è il capofila di questa rassegna del territorio che coinvolge ben 10 Comuni e vede la compartecipazione di Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Terre di Pisa, The Lands of Giacomo Puccini, il sostegno di Toscana Energia, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, UniCoop Firenze, sezione Soci Coop Valdera e dell’azienda agricola Marciano di Ponsacco, che grazie al teatro, alla bellezza del territorio e alla preziosa risorsa dell’associazionismo locale e la cultura, valorizza e promuove luoghi spesso poco conosciuti ma incredibilmente affascinanti e ricchi di storia e di cultura. I turisti potranno usufruire della traduzione in inglese del programma, grazie al qr code sui manifesti che riporterà al sito www.compagniasemivolanti.it su cui saranno presenti tutte le info e i contenuti.

Ai sogni terrestri del teatro si uniscono il gusto con cene, apericene, degustazioni ed eventi collaterali, come musei aperti, laboratori, visite guidate, workshop teatrali e le passeggiate fotografiche con le guida del fotografo Giacomo Saviozzi. Cureranno le varie attività ben 18 associazioni locali: un grandissimo esempio di lavoro in rete per il territorio.

Il cartellone 2025 è ricchissimo di spettacoli, 14 tutti a ingresso gratuito, rivolti a grandi e p iccini con Compagnie teatrali provenienti da Bari, Lecco, Terni, Cecina, che insieme alla Compagnia Semi Volanti porteranno in scena un teatro poetico, comico, surreale, ironico e spumeggiante che coinvolgerà il pubblico in un viaggio nell’immaginario.