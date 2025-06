Un’altra giornata ricca di appuntamenti. Visite e dibattiti

Prosegue oggi a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati Agrofutura, il grande festival dell’agricoltura del futuro. La seconda giornata dell’iniziativa di Quotidiano Nazionale, La Nazione e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, FaiToscana e con il patrocinio del Comune di Firenze, si apre alle 10 con la rassegna stampa de La Nazione, che incontra i lettori. Ospite dell’appuntamento l’attore, doppiatore, cantante, regista e scrittore Lorenzo Andreaggi.

Alle 10.30 e alle 11.30 sarà possibile partecipare alle visite culturali a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, a cura del Fai. Alle 11 spazio a "Meteomania", riflessione sul cambiamento climatico con Gaetano Genovese, meteorologo di 3BMeteo, e Bernardo Gozzini, amministratore unico del Consorzio Lamma.

A seguire, alle 11.30, l’incontro "Il mulino dei contadini, dalla Calabria alla Toscana" con Stefano Caccavari, fondatore di Mulinum. Il programma riprende nel pomeriggio alle 15 con il panel "Dalla terra alla tavola: innovare senza dimenticare", con Andrea Battiata, imprenditore Ortobioattivo, Giulio Picchi del gruppo Cibreo, Eleonora Riso, chef e vincitrice di MasterChef Italia 13, e Filippo Saporito, titolare e chef del ristorante La Leggenda dei Frati.

Alle 16 spazio al panel "Due sguardi sul cibo" con l’intervento del dietologo e fitoterapeuta Ciro Vestita e della nutrizionista Sofia Ballati. Alle 16.30 si parlerà di vivai, paesaggio e territori con "Radici di valore". Interverranno Francesco Ferrini, presidente del Distretto rurale vivaistico-ornamentale della provincia di Pistoia, il divulgatore scientifico Marco Martinelli, il direttore generale di Giorgio Tesi Group Marco Cappellini e Gianluca Cristoni, coordinatore degli allestimenti verdi di O2 Farm.

Dalle 11 alle 17.30, nel cortile e nelle aree exhibit, laboratori per bambini e adulti permetteranno di scoprire il mondo dell’agricoltura in modo interattivo e divertente. Tra le attività in programma "Un fiore per le api", laboratorio per bambini dai 5 agli 8 anni per esplorare il meraviglioso mondo degli impollinatori, con la creazione di un fiore, un’arnia didattica e attrezzi da apicoltore. Sempre in quest’area, durante tutto l’arco della giornata, si potranno seguire degustazioni e dimostrazioni a cura della Federazione delle strade del vino, dell’olio e dei sapori di Toscana e dell’Associazione donne in campo Toscana.