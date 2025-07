Fine settimana a Castiglione. Quartetto d’archi nella Casa Rossa

Fine settimana ricco di appuntamenti che prenderanno il via oggi alle 21.30 con il festival musicale Note al chiaro di luna. Ad esibirsi alla Casa Rossa Ximenes sarà il Quartetto d’archi Zenit, con Beatrice Chiavacci e Gabriele Giardini (violini), Michelangelo Chiavacci (viola) e Marta Iannaccone (violoncello). Il festival è organizzato da Agimus Grosseto e dal Comune di Castiglione con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. Anche quest’anno sarà attivo un servizio navetta gratuito con partenza da piazza Garibaldi alle 21 e ritorno in centro alle 23.30.

I Parchi archeologici della Maremma danno il benvenuto all’estate con i “Venerdì dell’archeologica”, visite guidate e aperture straordinarie serali. Domani il Parco Archeologico di Vetulonia con la Tomba della Pietrera sarà aperto dalle 9.45 alle 21.30.

Oggi, invece, alle 18 nuovo appuntamento con le visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno. Ad accompagnare i visitatori alla scoperta del parco d’arte contemporanea sarà l’artista stesso, il bio architetto Rodolfo Lacquaniti.

Da domani una nuova mostra si inaugura al Lucerna Art Gallery: “Floating Bodies. La trasformazione dell’immaginario”, a cura di Moor – Gianluca Balocco, con la partecipazione dell’artista ospite Zeng Zhenwei e le sue sculture in resina della serie ZengTube Man. Domani prende il via anche il Popcast Sound Festival con il concerto live di Sarafine in piazza Orto del Lilli alle 21.30. L’ingresso è gratuito.

Punta Ala sarà animata dalla seconda edizione di “SognAla”, il festival di musica, parole e creatività. Domani alle 21.30 concerto “Opera, amore” con l’Accademia del Maggio musicale fiorentino al Belvedere dello Sparviero. Sabato spettacolo “Calendar Girls” di Tim Firth, portato in scena dal Laboratorio Teatrale Ridi Pagliaccio, con la regia di Katia Fini. L’appuntamento è alle 21.30 in piazza Solti a Castiglione della Pescaia. Promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune, sarà uno spettacolo emozionante, ispirato a una storia vera, che con leggerezza e ironia affronta temi profondi come l’amicizia, la solidarietà e l’autodeterminazione femminile. Una serata di teatro e coraggio al femminile.

Domenica alle 18.45 in piazza Solti, la rassegna Musica di Mare propone una sfida inedita tra uomo e macchina: Roberto Prosseda vs TeoTronico, il robot pianista. Un incontro spettacolare tra tecnica, ingegno e grande musica.