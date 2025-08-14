Incendio vicino ferrovia, circolazione ripresa nella notte. Ore d’ansia a Grosseto

Grosseto, 14 agosto 2025 – E’ ripresa con regolarità intorno alle 2,40 di stanotte, giovedì 14 aprile, la circolazione ferroviaria sulla linea Roma–Pisa, interrotta per ore a causa di un incendio scoppiato ieri pomeriggio nei pressi dei binari, tra Grosseto e la stazione di Alberese. Lo comunica Rfi, precisando che i treni Alta Velocità e Regionali hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti, mentre per gli Intercity si è arrivati anche a 120. Alcune corse sono state limitate, mentre un servizio di autobus ha coperto temporaneamente la tratta interrotta.

Il traffico ferroviario era stato sospeso in seguito a un vasto rogo che, alimentato dalle alte temperature e dal vento, aveva lambito un albergo e alcune abitazioni della periferia sud di Grosseto. Per motivi di sicurezza, vigili del fuoco e autorità locali avevano disposto l’evacuazione preventiva degli edifici e di un vicino distributore di carburante. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, affiancate dai volontari antincendi della Regione Toscana e del gruppo La Racchetta.

L’incendio ha anche provocato il danneggiamento di un cavo dell’alta tensione nei pressi della linea ferroviaria, portando alla disattivazione della corrente elettrica lungo il tratto interessato. In serata le fiamme erano già state in gran parte contenute, e i pompieri avevano avviato le operazioni di bonifica per eliminare i focolai residui, pericolosi in condizioni di caldo intenso. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio delle autorità.