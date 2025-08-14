Alberi caduti di notte, tranciato cavo elettrico

Il maltempo che ha colpito alcune zone della nostra provincia la notte scorsa ha impegnato i Vigili del fuoco in una serie di interventi. Maltempo che è stato improvviso e non atteso: in alcune sone di campagna è caduta una quantità d’acqua tale ( e soprattutto in poco tempo) che ha rovinato i frutti di stagione. Nei prossimi giorni dovranno essere fatte anche delle valutazioni per quanto riguarda alcune vigne, colpite dalla furia del maltempo, soprattutto nella zona del Pitiglianese dove la quantità d’acqua caduta è stata davvero considerevole.

Il primo intervento dei Vigili del fuoco è stato in località Monte Antico, nel comune di Civitella Paganico, sulla strada provinciale 140 dove un albero è caduto sulla strada. la pianta è stata tagliata e spostata con l’ausilio di verricello.

Il secondo intervento, ad Alberese, ha visto un ramo d’albero tranciare un cavo elettrico.

Infine la squadra di pompieri in turno di notte è intervenuta a Barbanella, a Grosseto, per spegnere un principio di incendio di un’autovettura. Il maltempo dovrebbe comunque dare una tregua in questo fine settimana, ma la pioggia non dovrebbe, in alcuni casi, allentare la presa, soprattutto nelle zone interne.