Maltempo, notte di paura. Pianta si abbatte contro la facciata di una casa. Cadono altri tre alberi

di Claudio Roselli

Cade un tiglio a lato della strada e si abbatte contro la facciata di una casa: nessuna conseguenza per le persone e alla fine danni abbastanza contenuti anche per l’immobile, ma il forte vento dell’altra notte ha dato un altro avvertimento a, anche se non si è ripresentato con la stessa forza dell’oramai famoso 5 marzo di dieci anni fa. Il fatto in questione è avvenuto lungo via Tiberina Sud (ex statale 3 bis), a pochissime centinaia di metri dal confine con l’Umbria: la furia degli elementi ha spezzato alla base l’arbusto, in direzione della villetta (piano terra e poco più), piegando intanto la recinzione in ferro e danneggiando alcune tegole e la grondaia. Le conseguenze dell’impatto si sono estese anche alla tettoia sopra il portone d’ingresso. È successo intorno alle 3, ma soltanto verso le 6 il proprietario se n’è accorto, anche perché – a quanto risulta – la camera nella quale dormiva è collocata dall’altra parte.

Peraltro, lui e i familiari sarebbero dovuti partire per una vacanza ed è già tanto che la sgradita sorpresa gli abbia risparmiato il camper, parcheggiato davanti e sfiorato dal tronco per questione di un metro, forse anche meno, mentre qualche graffio lo ha subito la vettura Renault Captur che si trovava accanto e che è stata sommersa dai rami. Nell’isolato vi sono due appartamenti: in uno di essi vive il proprietario con la moglie, nell’altro la figlia e il genero. I vigili del fuoco, con l’autogru proveniente da Arezzo, sono stati impegnati per la rimozione dell’albero (c’erano sul posto anche tecnici e operai del Comune) fino alle 12 e proprio per questo motivo è stato interdetto al traffico il tratto di strada compreso fra il ponte sul torrente Afra e la rotatoria, con deviazione dei veicoli in via Ginna Marcelli, la parallela della zona industriale Trieste.

Il tiglio è stato rimosso: la spaccatura ha evidenziato l’avanzato stato di deperimento, così come quello in cui versava l’altra pianta accanto, della stessa specie e ridotta nelle stesse condizioni, quindi segata anch’essa. La cronaca registra la caduta in totale di tre piante in via Tiberina Sud e il cedimento di un albero nel parcheggio di San Puccio, dove altri due fusti sono stati abbattuti perché considerati pericolosi. Cadute registrate anche in via Bartolomeo della Gatta e sulla strada che porta al convento di Montecasale. Altri casi si sono verificati in via del Tevere, nella frazione di Gricignano e al giardino di Porta del Ponte. Tanto il fogliame sparso per le strade, alla pari di vasi e fioriere rovesciati sulle vie del centro storico.