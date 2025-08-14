Incendio in città. Evacuati hotel e distributore

Momenti di grande apprensione nel tardo pomeriggio di ieri per un vasto incendio che si è sviluppato lungo la ferrovia a Grosseto Sud, in prossimità della stazione di servizio carburanti ’Da Gigi’ e l’hotel ’I Crespi’, nonché del palazzo in stato di abbandono. Le fiamme si stavano pericolosamente avvicinando agli edifici, per cui a scopo precauzionale i vigili del fuoco (intervenuti con tre squadre del Comando di Grosseto) hanno fatto evacuare sia l’albergo (che aveva occupate quindici camere, per un totale di circa venticinque persone) che la stazione di carburanti e il bar.

Insieme a quelle dei vigili del fuoco sono intervenute quelle dell’associazione ’La Racchetta’ e anche le pattuglie dalla Polizis stradale che ha chiuso in transito sull’Aurelia – dall’uscita di Grosseto fino quasi a Ponte Mussolini – in entrambi i sensi di marcia.

Le fiamme si erano sviluppate principalmente in via Alberto Sordi e complice la vegetazione molto secca hanno fatto presa con grande velocità. Per motivi di sicurezza si è reso necessario bloccare temporaneamente anche la circolazione del traffico ferroviario in entrambi i sensi ed è stata interrotta la linea elettrica nella zona.

Il rogo è stato messo sotto controllo intorno alle 20.30, momento in cui sono iniziate le operazioni di bonifica e controllo andate avanti poi ancora a lungo. I tecnici dei vigili del fuoco dovranno quindi stabilire le cause che hanno dato via all’incendio.