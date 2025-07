Rogo in un campo a Spianate. Paura per il distributore lì vicino

Se le fiamme fossero arrivate alla benzina e al gasolio, sarebbe stato un disastro. Invece sono state contenute e domate dai vigili del fuoco prontamente intervenuti. Paura a Spianate per un vasto incendio che è divampato in un appezzamento di terreno ubicato in via Santissimi Pietro e Paolo, una traversa di via Mazzei, nel centro del paese. Distrutta una vettura probabilmente abbandonata nel campo in questione, con alcuni copertoni nei pressi. Il rogo ha lambito anche il retro del distributore "Giò Carburanti", che si affaccia su via Mazzei. Danni al settore dedicato al lavaggio auto, anche se soltanto alla recinzione di confine. Le cause di quanto accaduto sono in fase di accertamento. Vicino all’area che è stata ridotta in cenere, ci sono anche alcune abitazioni, ma per fortuna non sono state nemmeno sfiorate. Le elevatissime temperature potrebbero avere influito. Ma sui motivi del rogo è presto per poter esprimere giudizi. Qualcuno ha avvisato immediatamente avvisato i vigili del fuoco e il loro intervento, veloce ed efficace, si è rivelato provvidenziale per limitare i problemi. La preoccupazione, ovviamente era costituita dal timore per le pompe di erogazione.

Ma.Ste.