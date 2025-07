Il Summer entra nel vivo. Show dei “Dream Theater“ aspettando il magico Santana

Concerto per quattromila, ieri sera, in piazza Napoleone, firmato Dream Theater, secondo appuntamento del Summer 2025. Molti gli stranieri, numerosi i metallari, non tantissimi i giovani; fan comunque provenienti da tutta Italia, inizialmente seduti poi “liberi“ di muoversi e andare anche sotto il palco. La band statunitense ha messo in scena, anche per questo tour celebrativo del proprio 40° anniversario, il suo classico show, tecnicamente ineccepibile, ricco di atmosfere oscure, tra assolo di chitarra (John Petrucci) e suoni di tastiere (Jordan Rudess) che esaltano i presenti, incuranti del clima tropicale: ben 32 gradi in piazza all’inizio dello show. In scaletta anche brani dell’ultimo album “Parasomnia“, uscito nel febbraio scorso e molto apprezzato dai fan. Così i leader del progressive-metal si confermano ottimi protagonisti sul palco, dove riescono a dare il meglio in ogni occasione.

Oggi sarà giorno di stop, ma da domani a domenica sarà di nuovo musica live in piazza Napoleone, con gli spettacoli di Santana (domani), Irama (venerdì), Thirty Seconds to Mars, preceduti dai Les Votives (sabato) e Till Lindemann, preceduto dai Lacuna Coil (domenica). La serie sarà aperta dall’attesissimo concerto di Santana, che torna a Lucca a distanza di ben 19 anni dalla sua unica esibizione al Summer. Per vedere colui che è ritenuto unanimemente uno dei più grandi chitarristi della storia del rock, sono ancora disponibili non tantissimi biglietti, per quello che sarà un probabile “sold out“. L’occasione di riascoltare i brani più amati di Santana, tra i quali “Oye como va“, “Black magic woman“, “Samba pa ti“, “Maria Maria“, “Corazón espinado“ è imperdibile.

Venerdì, invece, si tornerà in Italia, con l’esordio al Summer di Irama, uno dei cantautori più amati degli ultimi anni. Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, amato a Carrara ma trsferitosi a Monza ancora bambino, ha esordito nel 2016 al Festival di Sanremo col brano “Cosa resterà“ nella sezione “Nuove proposte”. Nel 2018 ha trionfato alla diciassettesima edizione di “Amici“ e ha partecipato di nuovo al Festival di Sanremo nel 2019, 2021, 2022 e 2024 ottenendo una quarta, due quinte e una nona posizione in classifica. Ma ogni sua uscita è caratterizzata da un ottimo riscontro di vendite e ascolti, grazie a un pubblico anche molto giovane, che apprezza i suoi lavori, molto vicini alla tradizione melodica cantautorale e i suoi spettacoli, spesso segnati da “sold out“: è del 2024 il suo primo show all’Arena di Verona.

Il rock sarà di nuovo protagonista sabato con i Thirty Seconds to Mars di Jared Leto, che oltre a essere il frontman della band californiana insieme al fratello Shannon, è anche star del cinema, con un Premio Oscar e un Golden Globe vinti grazie al film “Dallas buyers club“ nel 2014. Alla seconda presenza al Summer, dopo quella del 2013, i Thirty Seconds to Mars sono attesi dai loro tanti fan all’ennesima performance da ricordare, grazie anche alla incredibile presenza scenica del suo carismatico frontman.

Ancora rock, versione metal, anzi, “industrial metal“, domenica, con Till Lindemann, per la prima volta a Lucca da solista senza i Rammstein. Molta curiosità tra i fan e gli appassionati del genere, per scoprire dal vivo il progetto solista del poliedrico artista tedesco. Ma prima di lui saliranno sul palco di piazza Napoleone i Lacuna Coil, metal band italiana celebre nel mondo, la cui leader, Cristina Scabbia, è nota anche anche al grande pubblico per aver partecipato come coach in una edizione del talent Rai “The Voice“. Molteplici anche le sue incursioni nell’universo Comics e numerose sono state le sue partecipazioni come ospite a Lucca Comics & Games.

Paolo Ceragioli