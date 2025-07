Consiglio comunale aperto sul caso della pluriclasse di Nave

Adesso è ufficiale: lunedì 7 luglio alle 17:30, nella sala delle adunanze di Palazzo Santini, il Consiglio comunale di Lucca si riunirà in seduta aperta per affrontare una questione che sta dividendo la città: l’istituzione della pluriclasse per le classi prima e seconda nella scuola primaria di Nave. La convocazione, fortemente voluta dagli esponenti politici locali, arriva in un momento di acceso dibattito e polemiche, alla luce della situazione delineata dall’Ufficio scolastico territoriale per il prossimo anno scolastico. La seduta, trasmessa in diretta audio-video per garantire la massima trasparenza e partecipazione, sarà incentrata sulle conseguenze dell’eventuale istituzione della pluriclasse e sulle strategie necessarie a tutelare l’offerta formativa nei diversi territori comunali.

Vincenzo Alfarano, capogruppo del Partito Democratico di Lucca, ha sottolineato l’importanza che il Consiglio assuma una posizione forte e condivisa: "Abbiamo fortemente voluto che questo problema fosse portato all’attenzione del Consiglio Comunale, da cui riteniamo debba uscire una posizione forte ed unitaria contro la scelta della pluriclasse - ha commentato Alfarano - Non stiamo solo tutelando bambini e famiglie, ma anche un’idea di salvaguardia del territorio e dei piccoli plessi scolastici, punti di riferimento in tutti i paesi e le frazioni. Spetta quindi al Consiglio comunale ed all’attuale amministrazione portare la voce delle famiglie e dei territori presso le istituzioni competenti, quale l’ufficio scolastico territoriale, e formulare un’adeguata offerta formativa in grado di incentivare nuove iscrizioni negli istituti periferici". La seduta rappresenta dunque un momento cruciale non solo per la riorganizzazione scolastica, ma anche per la coesione e la vitalità delle comunità locali, segnate da una forte attenzione alla qualità e alla presenza di piccoli plessi sul territorio.

Giulia Prete