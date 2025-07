WØM Fest OFF On Tour 2025. Musica originale a Montecarlo. Sul palco Effenberg e Ciulla

MONTECARLOTorna anche nel 2025 il WØM Fest OFF On Tour, la rassegna itinerante organizzata dall’Associazione WOM per portare la musica d’autore nei borghi più suggestivi della provincia di Lucca. La prima tappa è in programma il 10 luglio in Piazza Francesco Carrara a Montecarlo, con due concerti gratuiti che vedranno protagonisti Ciulla ed Effenberg, tra i nomi più rappresentativi della scena cantautorale locale. Dopo il successo del WØM FEST 2025 tenutosi a giugno al Polo Tecnologico Lucchese — che ha ospitato artisti come Giorgio Poi, esterina e altri talenti emergenti — la rassegna prosegue la sua missione di promozione del nuovo cantautorato italiano. Negli anni, il festival ha contribuito a lanciare artisti oggi noti a livello nazionale, da Gazzelle a Lucio Corsi, affermandosi come una vera e propria officina musicale.

Il programma della serata del 10 luglio si apre alle 19 con Ciulla, cantautore toscano già voce dei Violacida, che dal 2018 prosegue una carriera solista segnata da riconoscimenti come il Premio Ernesto De Pascale. Tra i suoi lavori, Canzoni dal quarto piano (2019) e L’arte di star bene (2023), entrambi caratterizzati da uno stile personale e contemporaneo. Alle 22.30 salirà sul palco Effenberg, pseudonimo del lucchese Stefano Pomponi. Finalista di Musicultura, ha pubblicato tre album molto apprezzati da pubblico e critica, collaborando con artisti come Rachele Bastreghi dei Baustelle. L’iniziativa è resa possibile grazie al supporto del Comune di Montecarlo e dei commercianti aderenti che hanno accolto il progetto per impreziosire la programmazione culturale estiva con una serata dedicata alla musica originale.

Giulia Prete