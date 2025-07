Scuola, il mercatino dei libri usati. Da lunedì sarà già operativo

Mentre gli studenti si godono le meritate vacanze estive, c’è già chi lavora a pieno ritmo per preparare il ritorno di un appuntamento ormai diventato una vera e propria tradizione per alunni e famigli: il mercatino dei libri usati, organizzato dall’"Associazione di Volontariato C.S.D.S. 2008". Anche per l’edizione 2025 l’iniziativa si svolgerà nella sede storica del Cantiere Giovani, in via del Brennero 673, dove da anni le famiglie del territorio trovano supporto e accoglienza. I locali sono stati ulteriormente migliorati per garantire spazi più funzionali e accoglienti, a beneficio di un servizio che continua a crescere sia in numeri che in importanza.

Il mercatino dei libri usati non è solo un’alternativa alle librerie, ma una vera e propria risorsa per le famiglie colpite dall’aumento del costo dei materiali scolastici, in primis dei libri di testo. In un periodo in cui il prezzo dei manuali continua a salire, iniziative come questa rappresentano un sollievo economico concreto permettendo di risparmiare sensibilmente sull’acquisto dei testi didattici rendendo l’istruzione accessibile a tutti e garantendo il fondamentale diritto allo studio. Il lavoro, dall’organizzazione alla gestione quotidiana del mercatino, è svolto interamente da volontari, mossi dal desiderio di offrire un servizio utile alla comunità senza che l’associazione ne tragga alcun guadagno. Il ricavato della vendita dei libri va, infatti, interamente ai proprietari dei testi, mentre i compratori possono accedere a libri scolastici a prezzi ridotti rispetto al nuovo. Un modello in crescita che l’associazione spera di espandere oltre Lucca, fornendo assistenza e mettendo a disposizione la propria esperienza ad alte realtà che desiderino realizzare iniziative simili. Il mercatino aprirà ufficialmente al pubblico il 7 luglio, dalle 16 alle 19 il lunedì, martedì e giovedì, e dalle 9 alle 12 il venerdì. Sarà dunque possibile prenotare un appuntamento per la consegna dei libri da vendere, mentre dal 21 luglio prenderà il via anche la seconda fase di acquisto e prenotazione dei volumi per il prossimo anno scolastico.

Il funzionamento è semplice, dopo essersi registrati sul portale online dell’associazione e preso appuntamento attraverso la propria area riservata, ogni utente potrà consegnare i propri libri usati in corso di validità in modalità di conto vendita. Chi è alla ricerca dei libri per il nuovo anno potrà invece, a partire dal 21 luglio, aprire sul sito una pratica di prenotazione lasciando un acconto proporzionale al valore dei volumi prenotati e poi presentarsi in sede con la ricevuta per completare la pratica. Per iscriversi o prenotare un appuntamento, consultare il sito www.mercatinolibri.net

Andrea Falaschi