Sanità di eccellenza. Il “San Luca“ affidato a Francesco Puggelli

LUCCAIl nuovo direttore dell’ospedale di Lucca, Francesco Puggelli, è stato presentato ufficialmente da parte della direzione aziendale dell’Azienda USL Toscana nord ovest a direttori di struttura, coordinatori infermieristici e altri operatori socio-sanitari lucchesi.Ad aprire l’incontro è stata la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani, insieme al direttore sanitario Giacomo Corsini."Il San Luca – ha evidenziato Casani – è uno degli ospedali HUB della nostra rete aziendale e deve lavorare in maniera integrata con i due stabilimenti della Valle del Serchio. Grazie alla presenza di ottime professionalità, fa registrare performance davvero rilevanti, ma può migliorare ulteriormente dal punto di vista organizzativo, sempre partendo dalla tecnologia e dalla estrema flessibilità che caratterizzano una struttura ospedaliera nuova come questa"."Ringraziando il dottor Mencaroni per il lavoro svolto – ha cocluso Casani –, diamo oggi il benvenuto, in maniera ufficiale, al dottor Puggelli che avrà il compito di consolidare l’attività ma anche e soprattutto di guardare al futuro, grazie alla collaborazione dei dipartimenti, delle aree e dei singoli operatori che quotidianamente sono impegnati a far crescere l’ospedale e a curare al meglio i nostri pazienti".