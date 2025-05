Incendio in un locale. Paura per il gas

Momenti di apprensione e agitazione per un principio d’incendio verso le 17.45 nato in un locale di ristorazione in via Emilia, al momento dell’accaduto chiuso. Il locale si chiama "Langosteria Bistrot 34" ed è una trattoria. La preoccupazione è salita ancor di più quando si è appreso che all’interno del locale pare fosse presente una bombola del gas, che avrebbe potuto quindi esplodere. Il rischio di avere danni ingenti era quindi molto elevato, considerato che il ristorante si trova ai piedi di un palazzo ed è circondato da numerosi negozi.

La causa del principio di incendio potrebbe derivare da un cortocircuito nel quadro elettrico. Il tempestivo intervento delle squadre dei vigili del fuoco è risultato però decisivo, sia per scongiurare ulteriori rischi sia per limitare i danni al locale. Toccherà proprio ai vigili del fuoco individuare con esattezza le cause del rogo.

E’ intervenuto anche il personale della Polizia municipale che ha regolato il traffico, perché durante il lavoro dei vigili del fuoco si è reso necessario bloccare il transito in via Emilia.

L’allarme è partito da alcuni cittadini che si trovavano in zona, alcuni come clienti del bar a fianco del ristorante e altri di passaggio. Sono stati loro a notare del fumo che usciva dalla porta d’ingresso del locale e a chiedere quindi l’intervento dei vigili del fuoco.

Per fortuna, tutto si è risolto senza conseguenze fisiche per le persone e anche con danni contenuti per la struttura.

Maria Vittoria Gaviano