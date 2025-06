Arriva ’Maremma Link’: treno e bus, servizio al via per raggiungere meglio il mare

Grosseto, 27 giugno 2025 – Si chiama ’Maremma Link’ ed è il nuovo servizio intermodale organizzato per tutti coloro che vogliono raggiungere le destinazioni di mare in un’unica soluzione: sarà infatti possibile acquistare, in un’unica soluzione su tutti i canali Trenitalia (biglietterie, sito web, App e Self-Service) il biglietto treno+bus indicando come stazione di arrivo o partenza: Marina di Grosseto, Principina a Mare, Castiglione della Pescaia e Castiglione Riva del Sole. “Si tratta – ha detto Natalia Giannelli, direttore regionale di Trenitalia – di un ulteriore passo verso una mobilità sostenibile e integrata resa possibile grazie alla sinergia fra Trenitalia e Autolinee Toscane, con il supporto della Provincia di Grosseto e della Regione Toscana, ente programmatore e finanziatore dei servizi”.

Selezionando come destinazione finale o di partenza Marina di Grosseto, Principina a Mare, Castiglione della Pescaia e Castiglione Riva del Sole, è possibile acquistare in un’unica soluzione il biglietto del treno per la stazione di Grosseto (sulla linea Pisa-Roma) e quello dell’autobus, verso le 4 località di mare. “Tra mare limpido, pinete ombreggianti e spiagge premiate, Marina di Grosseto, Principina a Mare, Castiglione della Pescaia e Riva del Sole offrono relax, natura e borghi da scoprire – ha aggiunto Duccio Tesei, responsabile provinciale di Autolinee Toscane – Destinazioni ideali per una vacanza sostenibile tra bellezza paesaggistica e atmosfera autentica.

I collegamenti bus da Grosseto verso il mare sono capillari, avendo linee dedicate (g10, g11, g12, g13 e 1/G) per raggiungere Marina di Grosseto, Principina a Mare, Castiglione della Pescaia e Riva del Sole. L’integrazione con Trenitalia – chiude – consente di valorizzare ulteriormente la mobilità sostenibile fino a settembre. La frequenza è capillare, dalla prima mattina a tarda notte, e alcuni orari sono stati appositamente ritoccati per garantire coincidenze più efficaci per chi arriva in treno a Grosseto”.