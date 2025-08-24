Nuovi contatori elettronici di Enel

E-Distribuzione avvisa i clienti connessi alle proprie reti che sta sostituendo l’attuale contatore elettronico con uno di nuova generazione che assicura maggiori funzionalità e vantaggi. Il cliente non è tenuto a presenziare alle operazioni di sostituzione, ad eccezione dei casi in cui la sua presenza, o quella di un suo delegato, risulti indispensabile per l’accesso al contatore.

L’intervento non richiede alcuna modifica al contratto di fornitura di energia elettrica già in essere né la stipula di un nuovo contratto. Al personale che effettuerà la sostituzione, sempre riconoscibile attraverso un tesserino identificativo, non dovrà essere pagato nulla. E-Distribuzione invita i clienti a diffidare di chiunque si presentasse per fini o scopi diversi, o non fosse identificabile come incaricato di E-Distribuzione, segnalando eventuali comportamenti scorretti.

Inoltre, per identificare l’operatore incaricato della sostituzione, il cliente potrà chiedere a quest’ultimo di generare un codice Pin, da verificare chiamando il Numero Verde 803 500 e selezionando il tasto 4, o utilizzando il servizio dedicato su App o sul sito web di E-Distribuzione.

In tutti i casi di sostituzione sarà reso disponibile, richiedendolo al Numero Verde 803 500. Durante la sostituzione del contatore ci sarà una brevissima interruzione di energia elettrica per la quale E-Distribuzione si scusa anticipatamente.