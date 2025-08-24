Le misure che servono

Le misure che servono
24 ago 2025
MATTEO ALFIERI
Sfonda vetrina per rubare whisky, in manette

FOLLONICAHa sfondato la vetrina di un bar per rubare delle bottiglie di whiskey e ha spintonato i carabinieri di Follonica per provare a scappare con la refurtiva. Ma è stato arrestato. Lo straniero di 30 anni aveva già diversi precedenti in varie parti d’Italia. Ieri si è presentato in tribunale con l’accusa di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di uno strumento atto a offendere.

Il 30enne, difeso dall’avvocato Roberto Santi Laurini, ha spaccato una vetrina di un bar per poter entrare e rubare alcuni alcolici. E poi ha colpito i carabinieri per provare a scappare con le bottiglie di whiskey, ma i militari sono riusciti a fermarlo e a mettergli le manette. Nello zaino aveva nascosto una bottiglia rubata e aveva con sé anche un taglierino. Una volta portato in caserma ha dato in escandescenze.

In aula ieri ha dichiarato di essere sotto l’effetto di alcol e hashish quando ha rapinato il locale e spinto i militari. Al sua attivo già precedenti per furti e resistenze, che lascia intendere che l’uomo potrebbe commettere altri reati se lasciato in libertà. Per questo il giudice Sergio Compagnuccci ha accolto la richiesta della procura, convalidando l’arresto e disponendo la custodia cautelare in carcere.

