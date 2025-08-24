Sfonda vetrina per rubare whisky, in manette

FOLLONICAHa sfondato la vetrina di un bar per rubare delle bottiglie di whiskey e ha spintonato i carabinieri di Follonica per provare a scappare con la refurtiva. Ma è stato arrestato. Lo straniero di 30 anni aveva già diversi precedenti in varie parti d’Italia. Ieri si è presentato in tribunale con l’accusa di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di uno strumento atto a offendere.

Il 30enne, difeso dall’avvocato Roberto Santi Laurini, ha spaccato una vetrina di un bar per poter entrare e rubare alcuni alcolici. E poi ha colpito i carabinieri per provare a scappare con le bottiglie di whiskey, ma i militari sono riusciti a fermarlo e a mettergli le manette. Nello zaino aveva nascosto una bottiglia rubata e aveva con sé anche un taglierino. Una volta portato in caserma ha dato in escandescenze.

In aula ieri ha dichiarato di essere sotto l’effetto di alcol e hashish quando ha rapinato il locale e spinto i militari. Al sua attivo già precedenti per furti e resistenze, che lascia intendere che l’uomo potrebbe commettere altri reati se lasciato in libertà. Per questo il giudice Sergio Compagnuccci ha accolto la richiesta della procura, convalidando l’arresto e disponendo la custodia cautelare in carcere.