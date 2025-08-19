Entra al circolo con un’accetta. Ruba bottiglie di alcolici e minaccia il presidente

di Irene Puccioni

Momenti di tensione nel pomeriggio di Ferragosto a Fucecchio, dove i carabinieri sono intervenuti al circolo della contrada “Porta Raimonda“, chiuso per ferie, per bloccare un uomo che dopo essersi introdotto nel locale e avere rubato bottiglie e lattine si è pure messo a minacciare il presidente del circolo brandendo un’accetta. La persona, un cittadino italiano di 60 anni, è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e portato nel carcere di Sollicciano. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, intorno a metà pomeriggio del giorno di Ferragosto, l’uomo a colpi di accetta ha forzato la porta d’ingresso del locale della contrada. Una volta dentro, si è impossessato di alcune bottiglie di birra e altre bevande. La sua presenza, nonostante il giorno di festa, non è passata inosservata: le telecamere di videosorveglianza interne lo ha sorpreso e segnalato direttamente, tramite un dispositivo, al presidente del circolo che si è subito precipitato sul posto per verificare l’accaduto.

Mentre il responsabile del locale stava raggiungendo il circolo anche i carabinieri venivano allertati di quanto stava accadendo. Il presidente, giunto pochi minuti prima dei militari al locale, ha trovato il bandito ancora all’interno con il bottino e l’accetta in mano. Il malvivente, per cercare di guadagnarsi la fuga ha minacciato il responsabile brandendo l’arma, ma i carabinieri, arrivati poco dopo, lo hanno disarmato e poi arrestato in flagranza di reato per rapina impropria. L’uomo è stato trasferito nel carcere fiorentino di Sollicciano.

Sempre nell’ambito dei controlli intensificati in occasione di Ferragosto, i carabinieri di Certaldo hanno denunciato in stato di libertà un cittadino nigeriano, classe 1992. L’uomo è stato trovato, in zona stazione ferroviaria, in possesso di sette dosi di eroina e 170 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.