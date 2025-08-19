La Masterclass . Ennio Nicotra sale in cattedra

EMPOLI Nuova opportunità di formazione gratuita per giovani direttori d’orchestra under 35. Grazie alla collaborazione con Orchestra Toscana Classica e con il sostegno del MiC e di Siae nell’ambito del programma "Per Chi Crea", l’Associazione Il Contrappunto porta infatti a Empoli una Masterclass di direzione d’orchestra tenuta dal maestro Ennio Nicotra: appuntamento al Teatro Il Momento dal 5 al 12 ottobre prossimi. La partecipazione è aperta a tutti i residenti in Italia (inclusi i cittadini stranieri) e agli italiani residenti all’estero, e comprende il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. "Si tratta di una possibilità didattica importante e gratuita per giovani studenti che arriveranno a Empoli da tutto il mondo – spiega il presidente dell’associazione Il Contrappunto, Damiano Tognetti –. Un’occasione che cogliamo al volo. Siamo certi che la città saprà apprezzare questa nostra nuova iniziativa". Il corso è aperto a un massimo di otto partecipanti ed offre un percorso intensivo di sessanta ore tra lezioni teorico-pratiche, sessioni con duo pianistico e prove con orchestra, fino al concerto finale con Orchestra Toscana Classica.La didattica adottata segue il "Metodo Musin", elaborato dal leggendario insegnante russo Ilya Musin (1904-1999), del quale il maestro Nicotra è stato allievo e assistente. Il metodo, dedicato alla semantica del gesto e alla comunicazione non verbale, è considerato un punto di riferimento mondiale per la tecnica direttoriale. Oltre ai giovani under 35, la masterclass è comunque aperta anche a partecipanti di ogni età e nazionalità, compresi i non residenti in Italia. In questo caso, però, la frequenza sarà a pagamento al costo di cinquecento euro. Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno il 21 settembre. Per candidarsi è necessario inviare una mail a [email protected], indicando nell’oggetto "Masterclass di direzione d’orchestra tenuta dal M° Ennio Nicotra – Empoli" allegando modulo di iscrizione, curriculum vitae e biografia e video dimostrativo (facoltativo, ma consigliato).