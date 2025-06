Morricone e gli altri. Lanzetta dirige le colonne sonore

Da ’La vita è bella’ di Nicola Piovani ai capolavori di Ennio Morricone come ’Nuovo Cinema Paradiso’, ’C’era una volta in America’, ’Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto’ e ’La leggenda del pianista sull’oceano’, senza dimenticare tutte le musiche dei film western raccolti in ’Western Suite’. E, ancora, le suggestive note de ’Il Gattopardo’ e ’Il Padrino’ di Nino Rota, e quelle de ’Il Postino’ di Luis Bacalov. Ecco il ’Tributo alle colonne sonore del cinema italiano’, omaggio alla settima arte e alle sue melodie che l’Orchestra da Camera Fiorentina presenta stasera (ore 21) all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte.

Sul podio dell’Orchestra da Camera Fiorentina sale il maestro Giuseppe Lanzetta (nella foto), che cura anche gli arrangiamenti; solisti due giovani, straordinari, talenti: Fernando Díaz al pianoforte e Marcello Nesi alla tromba. Pianista, compositore e arrangiatore, Díaz si è laureato in pianoforte all’Università di Colima per poi perfezionarsi al Conservatorio Santa Cecilia di Roma: alterna sapientemente classica, jazz e musica popolare. Una versatilità che lo sta imponendo in contesti diversi. Formatosi con Luca Pieraccini al Conservatorio Cherubini, Nesi ha collaborato col maestro Alan Freiles e la sua orchestra Nuova Europa. Collabora inoltre con formazioni e orchestre jazz, sia in veste di trombettista che di percussionista.

La 45esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus - di Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Per informazioni e prenotazioni: 055783374 e 3337883225 anche via whatsapp.