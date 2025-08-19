Nuova area pubblica per il centro . Lavori di fronte all’ex ospedale

EMPOLIAl via i lavori per la sistemazione dell’area pubblica all’angolo tra via Ridolfi e via Cavour. Il cantiere ha aperto in centro storico, nella piazzetta che si affaccia di fronte all’ex ospedale San Giuseppe e al complesso di Palazzo Leggenda. Un intervento di recupero dal valore di oltre 93mila euro, con l’obiettivo di riqualificare l’ala ovest del complesso ottocentesco. Si tratta di un altro dei tasselli del progetto Hope - Home of People and Equality - , che una volta completato darà un nuovo volto e nuove funzionalità a un’area rimasta per troppo tempo nel degrado. La piazzetta esterna a via Ridolfi finora era stata transennata. Da alcuni giorni i lavori hanno preso il via con la ripulitura delle sterpaglie e la sistemazione dell’area. L’intervento costerà 93.500 euro (iva inclusa), il cantiere durerà 120 giorni e riporterà alla cittadinanza un’area all’aperto in pieno centro. Come dichiarato dal sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, "si tratta di un altro tassello che rientra nel recupero più ampio del complesso dell’ex ospedale vecchio. Quell’area è stata per troppo tempo chiusa e scollegata dal contesto del centro storico. Noi vogliamo aprire spazi verso il centro, rendendoli funzionali e collegati ad esso. Con questi lavori che dureranno circa quattro mesi, nascerà una nuova piazza in centro che potrà essere vissuta dalla comunità". "Una nuova apertura di uno spazio che si affaccia sul centro storico – chiosa l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Falorni – e che tornerà a essere collegata con il nostro ‘giro’. L’area è parte di una delle grandi opere i cui lavori stanno andando avanti, il complesso dell’ex ospedale san Giuseppe, che finalmente tornerà pubblica e accessibile alla comunità perché rimasta chiusa per troppo tempo. Uno spazio aperto che torna alla città".