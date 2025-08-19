"Le uve sono sane, speriamo nel tempo"

Le uve stanno maturando bene, il mercato un po’ meno... Tornano in auge i bianchi. Tenuta di Moriano a Montespertoli, sui colli del Chianti, è tra le realtà più rappresentative di questo territorio. Abbiamo chiesto a Riccardo Panconesi (nella foto), che si occupa dell’azienda insieme al suo staff, come vede in prospettiva la vendemmia per questo 2025.

Come procede la maturazione delle uve? "Procede bene, almeno nelle nostre zone non ci sono stati problemi di malattie".

Che tipo di vendemmia prevedete dal punto di vista qualitativo? "Se arrivasse una pioggia sarebbe perfetto…". Chiaramente, anche Panconesi auspica che il declino dell’estate non sia accompagnato da eventi estremi come rovesci violenti, grandinate, vento forte. Ieri in qualche area chiantigiana ha ripreso a piovere in maniera debole o moderata.

Com’è la situazione del mercato dopo gli ‘alert’ delle scorse settimane? "Il costo del Chianti è molto basso, nei supermercati i Chianti Docg si trovano a prezzi improponibili, almeno nel nostro contesto si salvano i bianchi e le bollicine. C’è una grande flessione dei rossi, esclusi i brand". In effetti, può capitare di trovare, in alcuni supermercati, bordolesi ‘targate’ Chianti (dunque il vino rosso Docg) a poco più di 3 euro, cosa che ha sollevato nell’ambiente del vino, tra gli esperti, delle perplessità. Ed è un aspetto della remunerazione degli agricoltori che non è da sottovalutare.

A.C.