Viale Bracci e nuovo parcheggio alle Scotte, via libera all’unanimità

Approvata all’unanimità la variante semplificata al Piano operativo per l’ampliamento del Policlinico, che interessa anche viale Mario Bracci. "Concludiamo un’ulteriore fase della pianificazione relativa alla zona dell’ospedale, che aveva come obiettivo l’aumento della dotazione di parcheggi – ha commentato il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Michele Capitani –. A seguito dell’adozione, è pervenuta all’amministrazione un’osservazione da parte dell’Azienda Ospedaliera, frutto di un confronto costante e costruttivo". Il documento precisa le regole di accessibilità alla nuova palazzina ambulatoriale dai parcheggi antistanti, sulla base del progetto realizzato dal Policlinico. "Questi stalli, attraverso una successiva convenzione, dovranno essere in parte destinati agli utenti – ha garantito il vicesindaco –. Viene inoltre la viabilità di collegamento da viale Bracci dovrà essere progettata e realizzata a carico dell’Azienda ospedaliera, così come la nuova strada di accesso, che dovrà essere pubblica o di uso pubblico". Nel progetto c’è la realizzazione di un nuovo edificio per ambulatori, nuove aree a parcheggio, una viabilità di accesso diretto da via Mario Bracci e spazi verdi. "L’Azienda ospedaliera ha presentato una richiesta di modifica della previsione urbanistica, trasmessa il 30 gennaio, per ampliare la dotazione di parcheggi, introdurre il parametro del volume virtuale per le nuove edificazioni, nonché realizzare una nuova centrale per il gas medicale – ha spiegato Capitani –. Con l’approvazione della variante il Comune ribadisce la volontà di sostenere il percorso di riqualificazione e potenziamento delle Scotte. Si tratta di elementi di chiarezza fondamentali, con i quali nelle prossime settimane sottoscriveremo una convenzione volta a disciplinare nel dettaglio questi aspetti, nell’ottica di rendere l’ospedale sempre più accessibile e funzionale".

E.R.