Poggibonsi: primo forum. L’incontro è in programma sabato 28 giugno all’Accabì

Esordio a Poggibonsi per il primo forum nato dal Regolamento per le forme e gli strumenti di partecipazione definito dall’amministrazione. È dedicato a ‘Manutenzioni, rigenerazione urbana e gestione del verde’ ed è stato istituito a suo tempo in seguito di una specifica richiesta presentata dai cittadini. Dopo l’approvazione in Consiglio e la pubblicazione dell’avviso, sono state raccolte le adesioni. L’incontro è previsto per sabato 28 giugno alle 10 nella sala conferenze dell’Accabì.

"Come da regolamento, la prima riunione viene convocata dall’amministrazione – dice l’assessore alla partecipazione del Comune, Filippo Giomini (secondo da destra nella foto di giunta) – e successivamente il forum si potrà riunire in autonomia per affrontare le tante tematiche previste. Ringrazio i promotori e ringrazio coloro che hanno dato la propria adesione". Ben 34 i cittadini che costituiscono il forum e saranno loro, durante la riunione, a eleggere il portavoce. Lo strumento del forum consente sempre nuove adesioni, fermo restando in capo al forum stesso l’onere di aggiornare l’elenco dei partecipanti. L’incontro del 28 giugno è aperto a tutti.

"Siamo immersi nei cambiamenti climatici - aggiunge Giomini - un tema che richiede un impegno collettivo in termini di elaborazione e sperimentazione di soluzioni. Una sfida da affrontare nell’interesse pubblico della comunità. Ci sono scelte da assumere e modelli nuovi da adottare di governo del territorio. Un percorso che nasce e che può crescere con l’impegno di ciascuno".

Il forum potrà trattare proposte e progetti su percorsi di rigenerazione urbana, piani di manutenzioni e di cura quotidiana del territorio (anche attivando forme di partecipazione dei cittadini), promozione di azioni per riqualificare le aree a verde pubblico, per esempio attraverso un piano di gestione delle alberature di medio e lungo periodo che tenga conto del mutato contesto climatico. Potrà essere materia del forum anche una riflessione sulla sostenibilità urbana e in particolare sulle trasformazioni nel contesto dei mutamenti climatici. Ciò consisterà nello studio, anche attraverso il metodo comparativo con esperienze avanzate e il supporto di competenze esterne, del modello della cosiddetta "città spugna", con i risvolti applicativi che questo comporta e la definizione degli interventi possibili, come spiega il Comune.