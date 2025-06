L’assurdo furto: ruba un furgoncino dei rifiuti, arrestata

Lucca, 20 giugno 2025 – Un furto più assurdo e maldestro è difficile da immaginare. Ha rubato a Lucca un furgoncino dei rifiuti di Sistema Ambiente, un piccolo Porter Piaggio, e poi l’ha guidato in giro per le strade della periferia, poi a Massaciuccoli, Massarosa e infine a Pietrasanta, dove la ladruncola è stata alla fine intercettata e arrestata da una volante della Polizia, inviata dal commissariato di Forte dei Marmi. Il mezzo era dotato di sistema satellitare Gps e non è stato difficile monitorare la fuga.

Protagonista dell’episodio una 42enne originaria di Foggia, pluripregiudicata per furti e rapine, scarcerata a marzo a Firenze. Tutto è accaduto mercoledì poco prima delle 17, quando la donna ha avvicinato un’operatrice di Sistema Ambiente nel parcheggio del Palatucci. Mentre questa era scesa per cambiare il sacco al cestino della spazzatura, la ladruncola è saltata sul furgoncino di Sistema Ambiente ed è fuggita. La dipendente, sconcertata, ha subito lanciato l’allarme, diffuso poi dalla sala operativa del 112.

Il Porter Piaggio, dotato di Gps, ha percorso un itinerario apparentemente a caso, finendo poi per essere intercettata da una pattuglia mentre si dirigeva verso Massa: i poliziotti di Forte dei Marmi sulla Sarzanese le hanno intimato l’alt e alla fine, dato che non si fermava, le hanno sbarrato la strada all’altezza di un distributore. Lei è scesa, con un asciugamano in testa, ed è stata arrestata. Ieri il processo per direttissima: il giudice ha convalidato il provvedimento, con divieto di dimora a Lucca e foglio di via del questore dal territorio della Provincia. All’uscita del tribunale, la donna (che non ha spiegato il suo gesto) è stata colta da un lieve malore: subito soccorsa e accompagnata all’ospedale San Luca con l’ambulanza.