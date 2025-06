Tutelare l’Amazzonia. Protagonista un lucchese

Andrea Massagli, 31 anni, biologo conservazionista e fotografo naturalista di origini lucchesi sta per intraprendere un esperienza unica per la protezione ambientale. Grazie al suo background nell’ambito biologico con studi tra Italia, Inghilterra ed esperienze lavorative nella protezione ambientale in Madagascar, Kenya, Sri Lanka e Perù è diventato il project manager di Amazon Shelter un centro di recupero della fauna selvatica in via di estinzione nella foresta amazzonica peruviana. Si tratta di una Ong con collaborazioni nazionali e internazionali, che si occupa di recupero, cura, riabilitazione e liberazione in natura di specie animali protette, tra cui scimmie, bradipi, cervi, felini e pappagalli. Considerando la grave situazione ambientale della foresta amazzonica questi progetti risultano fondamentali per di mantenere un’integrità dell’ecosistema e salvare magnifiche specie animali.

Dal 1 luglio per almeno 6 mesi, Massagli vivrà nella foresta amazzonica gestendo il centro sotto il punto di vista scientifico, gestionale, economico e documentativo. "Ci sono molte dinamiche che rientrano nella gestione di un centro per il recupero animali selvatici – spiega – e per riuscire a ottimizzare il lavoro salvando più vite possibili è importante che tutto funzioni alla perfezione. Visto che sempre più animali hanno bisogno di soccorsi, anche il centro si deve sviluppare e quindi collaborazioni e nuovi fondi, ad esempio per creare recinti migliori, gestire la clinica veterinaria, pagare più personale specializzato, sono fondamentali e la loro ricerca è all’ordine del giorno". Tutto il progetto e le condizioni ambientali dell’Amazzonia verranno documentati tramite social media, blog e documentari preparati da Andrea per raccontare cosa succede in questo ecosistema nascosto ma così incredibile.

Fabrizio Vincenti