Zucconi su Salanetti: "Le criticità sono tante. Ora gli ispettori del Mase"

L’impianto di Salanetti presenta molte criticità che vanno chiarite, in attesa dell’arrivo degli ispettori. Così l’onorevole Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e Segretario di Presidenza alla Camera sulla vicenda: "Adesso qualcuno, compresi esponenti regionali e comunali, dovrebbe chiedermi scusa. La Conferenza dei Servizi ha espresso un avviso di diniego alla realizzazione del progetto. Sono stato accusato di fare politica di parte, addirittura di essere contro l’amministrazione di Capannori quando invece molti sindaci della provincia potrebbero testimoniare che non ho mai fatto distinzione di colore politico quando si tratta di dare supporto a legittime esigenze dei territori. Quella su Salanetti è stata e rimane – dichiara Zucconi – una battaglia di correttezza amministrativa e di giustizia. Da mesi segnalavo le criticità complessive dell’operazione e ieri ne arriva ulteriore conferma: l’impianto di Salanetti presenta gravi problematiche che vanno chiarite. La Conferenza dei servizi, infatti, non solo ha espresso un avviso di diniego all’impianto, ma ha anche richiesto ulteriori e determinanti chiarimenti. Non era difficile prevedere che la visita degli ispettori del Ministero e di ISPRA, programmata a seguito del mio esposto al MASE, avrebbe costretto necessariamente anche Regione Toscana ad avere una maggiore consapevolezza sul potenziale impatto complessivo dell’impianto: questo avviso di diniego autorizzativo conferma che le mie non erano posizioni ideologiche o faziose, ma un richiamo concreto a valutare i dati. Quell’impianto non può essere realizzato in quella specifica ubicazione; le modalità seguite, escludendo una preventiva valutazione di impatto ambientale, il successivo cambio del sito, le incongruenze procedurali, l’ulteriore inquinamento dell’aria e tutte le altre criticità che ho evidenziato più volte in passato, rendevano del resto evidenti le conclusioni a cui era facile giungere. Voglio dunque ringraziare tutti i comitati e i cittadini che si sono attivati in questi anni, chi ha studiato il progetto e in particolare chi mi ha segnalato puntualmente anomalie in merito". Ora aspettiamo gli esiti delle verifiche degli ispettori".

Massimo Stefanini