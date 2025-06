Gabbiano lanciato come una palla. Cinque marocchini denunciati mentre “giocavano“ nel fiume

Si lanciavano da una riva all’altra del Serchio un povero gabbiano ferito come se fosse una palla. Un “divertimento“ estivo che è costato a cinque cittadini marocchini una denuncia per maltrattamenti agli animali. A sorprenderli lungo il fiume è stata la Polizia. Erano le 17 di martedì scorso quando nella sala operativa della Questura è arrivata la segnalazione di un testimone, un ragazzo di 19 anni, che aveva notato questo strano “quadretto“ a spese del gabbiano, lungo via della Scogliera, nel letto del fiume.

I poliziotti, dopo aver ascoltato il ragazzo, hanno identificato cinque cittadini marocchini di età compresa tra 20 e i 25 anni, residenti in provincia di Lucca, e soccorso in tempo il gabbiano ferito che si muoveva con difficoltà. Secondo quanto raccontato dal testimone, i cinque ragazzi si trovavano nel fiume a fare il bagno; ad un certo punto uno di loro è uscito dall’acqua tenendo sotto braccio un gabbiano con la testa adagiata su un fianco, che non tentava nemmeno di divincolarsi e sembrava palesemente in difficoltà.

Così hanno dato inizio al loro crudele gioco. Dopo averlo lanciato verso l’alto lasciandolo poi cadere a terra più volte, hanno iniziato a lanciarselo tra di loro come se fosse una palla, ridendo e scherzando. Ad un certo punto hanno riposto il volatile in un cespuglio ed attirato, con del cibo, dei piccioni. Sono riusciti a catturare uno con il quale hanno cercato di fare la stessa cosa ma, il piccione, una volta lanciato in aria, ha preso il volo e si è allontanato. Il gabbiano, palesemente ferito, è stato affidato all’ente di soccorso animale ‘’VegaSoccorso’’ per le cure, e i 5 sono stati denunciati a piede libero.