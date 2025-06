Abbruciamenti. Domani scatta il nuovo divieto

Temperature torride – ieri in città il record ancora non superato di 34 gradi e mezzo – anticipano a domani il periodo a rischio per lo sviluppo e la propagazione di incendi boschivi che si concluderà, salvo proroghe, il 31 agosto. Dunque scatta proprio da domani – dieci giorni prima rispetto al consueto cronoprogramma – il divieto assoluto di accensione di fuochi, su tutto il territorio regionale per il pericolo di incendi. In caso di infrazione nei periodi a rischio e nei territori maggiormente esposti la sanzione può arrivare a 2.066 euro. La Protezione civile del Comune di Lucca invita tutti i cittadini al rispetto delle norme antincendio e al controllo attivo del territorio per prevenire ed evitare situazioni di pericolo. I numeri da chiamare in caso di avvistamento incendio boschivo sono 800 425 425 Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana 115 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nelle prossime settimane sono vietati su tutto il territorio regionale gli abbruciamenti di residui vegetali e qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno, comunque, osservate le prescrizioni del regolamento forestale. Il mancato rispetto delle norme di prevenzione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. Il modello indice di rischio prevede, per la seconda metà del mese di giugno, un livello di rischio alto per lo sviluppo di incendi boschivi, per gran parte del territorio regionale.