Arezzo, 16 giugno 2025 – Istituito il periodo a rischio incendi boschivi dal 21 giugno

Con l’inizio dell’estate, come ogni anno, entra in vigore il decreto regionale che istituisce il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio della Toscana. Il decreto entra ufficialmente in vigore dal 21 giugno 2025.

La decisione è stata presa alla luce delle attuali condizioni climatiche, caratterizzate da elevate temperature, scarsa umidità e assenza di precipitazioni, che aumentano significativamente il rischio di incendi.

È fatto divieto assoluto di effettuare abbruciamenti di residui vegetali, agricoli e forestali su tutto il territorio comunale, come stabilito dal Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R. 48/R/2003). Il divieto resterà in vigore per tutta la durata del periodo a rischio, che sarà successivamente aggiornato o prorogato sulla base dell’andamento meteo.

Le violazioni possono comportare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, conseguenze penali.

“Ci tengo a ringraziare la VAB di Castiglion Fiorentino, che con la costante presenza degli oltre 110 volontari, di cui 70 addetti all’antincendio, contribuisce in maniera significativa a garantire la sicurezza nel nostro territorio”, dichiara il Vice Sindaco con delega alla Protezione Civile Devis Milighetti.