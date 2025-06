Arezzo, 16 giugno 2025 – Cortona, un nuovo defibrillatore a Pietraia. La donazione di Avis per la comunità locale

È stato collocato all’esterno della Sala civica ed è sempre accessibile in caso di necessità

È stato collocato la scorsa domenica 15 giugno il nuovo defibrillatore semiautomatico a Pietraia. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il sindaco Luciano Meoni, insieme al presidente della Proloco Pietraia Gianluca Baldetti e all’Avis di Cortona con il presidente Moreno Mencacci e tutti i componenti delle associazioni e la cittadinanza. Il dispositivo è alloggiato in una teca sulla parete esterna della sala civica, nel centro del paese. Il risultato è stato possibile grazie alla raccolta fondi promossa da Avis Cortona. La Proloco di Pietraia si è occupata della teca termo regolata dove il dispositivo è alloggiato.

«Si tratta di un risultato atteso dalla comunità locale - ha dichiarato il sindaco Meoni - ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi. Rispetto al defibrillatore già presente al campo sportivo, questo ha la caratteristica di essere accessibile anche quando l’impianto è chiuso, quindi rafforza ulteriormente la capacità di intervento del personale».

«Ringraziamo Avis per questa iniziativa - dichiara Baldetti per la Proloco - Ora sarà importante procedere con la formazione ed a settembre organizzeremo un corso per l’utilizzo del Dae aperto a tutta la cittadinanza. La nostra associazione si occuperà della custodia e della manutenzione del dispositivo».

«Qui a Pietraia, come fatto in altre realtà cortonesi come Tavarnelle, Monsigliolo e Creti, abbiamo raccolto la richiesta delle associazioni aggregative locali - dichiara Mencacci di Avis Cortona - l’auspicio è che questi strumenti non vengano mai utilizzati, ma che all’occorrenza siano rapidamente accessibili».