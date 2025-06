Arezzo, 16 giugno 2025 – Ad Arezzo il passaggio della terza tappa della 1000 Miglia: come cambiano sosta e circolazione

Giovedì 19 giugno è il giorno previsto per il passaggio in città della 43esima rievocazione storica 1000 Miglia. Il programma della manifestazione prevede già nei giorni precedenti il ​​montaggio di varie strutture all'interno del Prato, l'arrivo delle Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2025 per le 11:00 e quello delle altre auto storiche dalle 12:00. I veicoli partecipanti, provenienti dalla SS 73 percorreranno via Simone Martini, viale Giotto, via Crispi, corso Italia, via dei Pileati, via dell'Orto per arrivare in piazza della Libertà dov'è previsto il controllo orario.

Di conseguenza scattano modifiche alla circolazione e alla sosta che coinvolgeranno soprattutto il centro storico: dalle 8:00 alle 17:30 è istituito il divieto di sosta con rimozione in via Ricasoli inclusa l'area antistante al sagrato del Duomo, via dell'Orto, piazza Madonna del Conforto, viale Bruno Buozzi. Dalle 9:00 il divieto di sosta con rimozione verrà esteso in corso Italia e via dei Pileati mentre dalle 10:30 alle 17:30 in tutte queste strade si aggiungerà il divieto di transito che coinvolgerà anche la corsia preferenziale di via Crispi interdetta ai mezzi che ne fruiscono normalmente. Ai residenti della zona di via dei Palagi - via Pellicceria è consentito percorrere il seguente itinerario: piazza di Murello, via Montetini, svolta a destra su via Cesalpino, svolta a sinistra su via degli Albergotti, via dei Pileati (in coda ai veicoli partecipanti alla manifestazione), piazza Madonna del Conforto con obbligo di raggiungere via dei Palagi e immettervisi. È sospesa la disciplina di ZTL B nelle strade raggiungibili dai varchi video-controllati di corso Italia nord, via dei Pileati in uscita, via Montetini, viale Bruno Buozzi, via Madonna del Prato nord.